El sorprendente comunicado de Frank Cuesta: «No tengo cáncer, no soy veterinario y nunca he rescatado animales» El conocido animalista ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo-comunicado titulado 'Disculpas a Chi y comunicado' en su canal de YouTube

M. S. Martes, 13 de mayo 2025, 10:35 Comenta Compartir

Frank Cuesta ha estado en el ojo de la polémica en los últimos días. Todo ello debido a una filtración de audios donde su imagen pública quedó sacudida y fue acusado de estafa y maltrato animal, ahora su situación ha vuelto a dar un giro radical.

Y es que, a través de su canal de YouTube, el conocido animalista ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo-comunicado titulado 'Disculpas a Chi y comunicado', en el que pide disculpas públicamente por todo lo ocurrido y aclara cuál es su verdadero estado de salud.

«Quiero disculparme públicamente de Chi y asumo completamente la responsabilidad del 'hate' que le cayó tras mi detención. He de decir, lo primero, que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego», comenzaba su disculpa en el vídeo que cuenta con más de 100.000 visitas.

«Ni soy veterinario ni soy herpetólogo, tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son profesionales», confesaba en su canal de YouTube 'Santuario Libertad' con más de 4,1 millones de suscriptores.

El verdadero estado de salud de Frank Cuesta

Lo siguiente que ha querido aclarar Frank Cuesta es cómo se encuentra a nivel de salud. «No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer», aclaraba. «Todos los animales que hay en el santuario han sido comprados, por lo tanto, podemos decir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte un show que poco a poco se me ha ido yendo de las manos», continuaba en su discurso.

Aunque muchos de sus seguidores se han tomado el vídeo con ironía y con sarcasmo. Frank Cuesta ha escrito un comentario en el vídeo reafirmando que «no es sarcasmo, es la realidad». Aún así sus seguidores le siguen apoyando y la mayoría han entendido que este sorprendente vídeo subido por el animalista podría estar motivado por algún consejo de su abogado.