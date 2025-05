Sebastián Yatra revela en El Hormiguero que estuvo en la cárcel: «Me hizo valorar mucho la libertad»

L. G. Martes, 13 de mayo 2025, 09:00 Comenta Compartir

Sebastián Yatra sorprendió con una confesión inesperada durante su visita este lunes a El Hormiguero. El cantante colombiano, que acudió al programa para presentar su nuevo disco Milagro, disponible desde este viernes 16 de mayo, relató una experiencia personal que marcó su juventud: pasó 27 horas en la cárcel. La anécdota surgió de forma espontánea, cuando Pablo Motos le comentó que, en la portada de su nuevo álbum, parecía «un inglés saliendo de un balcón». Fue entonces cuando Yatra soltó la revelación: «Estuve en la cárcel por saltar de un balcón».

El artista colombiano explicó que el suceso ocurrió cuando tenía 18 años y que no recomienda en absoluto repetir su hazaña. «Lo pasé mal, fue una experiencia interesante y me hizo valorar mucho la libertad», confesó ante las cámaras.

Sebastián Yatra contó que fue detenido junto a un amigo, aunque no compartieron celda. «Parecía la típica película gringa, vestido de encarcelado. Estaba muerto del susto», recordó. Dentro del calabozo, compartió espacio con otro recluso: «Subí a la cama de arriba, casi sin respirar. Me puse a mirar el techo y mi compañero me preguntó por qué estaba allí». La historia, sin embargo, tuvo un desenlace inesperado: «Nos hicimos amigos».