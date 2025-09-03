Las redes estallan contra Tamara Falcó por su último posado en 'topless' La marquesa de Griñón ha compartido un carrete de fotos en sus redes sociales que han desatado algunas críticas. «Siendo católica, no entiendo bien esa foto casi desnuda e insinuante», aseguran

M. Moreno Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:53

Tamara Falcó disfruta aún de los últimos dias de verano, antes de regresar a 'El Hormiguero' para comenzar la nueva temporada. En su última escapada a la playa, ha estado acompañada de sus seres queridos, entre ellos, su marido, Íñigo Onieva, y su heramana Ana Boyer junto a su marido, Fernando Verdasco, y sus hijos. Sol, paella, mar y piscina. Cuatro claves apara unas ídilicas vacaciones, tal y como ha compartido la marquesa de Griñón en su última publicación en redes sociales.

Sin embargo, algunos de sus seguidores se han mostrado insatisfechos con una de las imágenes que la hija de Isabel Preysler ha compartido. Las alarmas han saltado a raíz de una instantánea en la que aparece disfrutando de los rayos del sol, tumbada en una colchoneta en una piscina, y tapada únicamente con la parte inferior del bikini puesta.

Con este movimiento, la marquesa de Griñón ha dejado claro, con esta fotografía, que no tiene complejo alguno, y que está encantada en esta etapa de su vida. No obstante, dadas sus creencias religiosas, la imagen ha suscitado algunas críticas en redes. «Siendo católica, no entiendo bien esa foto casi desnuda e insinuante en la colchoneta», asegura uno de sus seguidores. «En las Sagradas Escrituras, se explica bien todo el tema del pudor y del decoro en el vestir», continúa.

Otro usuario dejaba también un comentario en el que dice: «No sé si a Dios le gustará mucho. Mucho menos a la Iglesia». No obstante, ante estas críticas algunos de sus seguidores han querido salir en su defensa. «Pero que hirientes son sus palabras, es una chica joven en el siglo XXI, nadie debe cuestionar su fé por su forma de vestir», asegura uno de ellos. «Hay que ver que antigua es la gente. ¡Qué más da que cómo esté! Tampoco es para tanto», escribe otro.

De momento, se desconoce si esta será la última escapada de Tamara e Íñigo para poner el broche de oro al verano 2025, en el que han recorrido La Provenza o Ibiza, entre otros enclaves, o si todavía les queda algún destino más al que acudir en los próximos días. Lo que sí está claro, es que uno de sus viajes más destacados de esta temporada estival ha sido el que han compartido junto a Isabel Preysler en Maldivas.