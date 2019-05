La 'pillada' a Anabel Pantoja con un desodorante en el 'super' La sobrina de Isabel Pantoja fue descubierta por las cámaras de seguridad de un supermercado usando un desodorante y devolviéndolo al estante EL DIARIO VASCO Martes, 21 mayo 2019, 16:25

Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja y primea de Kiko Rivera fue descubierta por las cámaras de seguridad de un supermercado usando un desodorante y devolviéndolo al estante. Las imágenes fueron emitidas este lunes en el programa 'Sálvame Naranja', de la que es colaboradora.

Anabel Pantoja no tuvo más remedio que defenderse de las críticas. «Quiero confesar que muchas veces yo soy de las que voy al aeropuerto y me echo mucha colonia. Que levante la mano quien no lo haya hecho», señaló. También alegó que era un desodorante de spray y no de 'roll on'.

Cuando la presentadora de 'Sálvame Naranja', Paz Padilla, le preguntó con sorna si el desodorante también era de probador: «Sí, yo creo que lo estaban probando», se defendió la sobrina de la tonadillera ante las carcajadas de sus compañeros y el público presente en el plató. «Estábamos en un supermercado, no puedo decir la marca, estábamos abriendo ese día la empresa, y bueno, era una invitación donde no se iba a comprar nada» quiso contextualizar, para luego admitir que «ese desodorante yo lo utilicé pero porque no tenía más remedio». Mantuvo que el desodorante estaba sujeto a una oferta 2x1 y de insistir en que ella se lo hubiera llevado pero que «era una inauguración y no se podía comprar».

El caso recuerda al polémico episodio de Isabel Pantoja devorando un bocadillo de chóped en medio de un supermercado sin pagarlo.