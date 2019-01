Erin Boyle, una donostiarra, a la final Mundial de Elite Model Look Erin Boyle, ganadora de Elite Model Look España 2018, acompañado por el ganador masculino Pablo Schrijner de Barcelona, el jurado compuesto por Gael Marie, director de Elite España, Ildara Cuiñas, estilista de moda, y Jennifer May Cope, de Elite Model Look Internacional. Otras grandes modelos como Gisele Bundchen, Cindy Crawford o Ines Sastre fueron descubiertas en este certamen DV Martes, 22 enero 2019, 14:49

Siguiendo los pasos de grandes modelos como Gisele Bundchen, Cindy Crawford o Ines Sastre descubiertas en el concurso Elite Model Look, la donostiarra Erin Boyle, ganadora del concurso Elite Model Look España 2018 participará el próximo 29 de enero en la Final Mundial que se va a celebrar en Tenerife. Será la primera vez que una vasca esté en la final de este prestigioso certamen.

En esta cita se reunirán jóvenes ganadoras de más de 30 paises para intentar lograr el título mundial de la más prestigiosa agencia mundial de modelos.

Después de una selección previa en la que participaron miles de jóvenes, el día 29 de junio se celebró la semifinal en Barcelona, siendo nueve las chicas seleccionadas para un BootCamp que duró cuatro días. El 12 de julio en una final presidida por un jurado internacional celebrada en el Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona, la joven donostiarra se alzó con el codiciado galardón que le abre las puertas para trabajar en las pasarelas internacionales.

De madre vasca y padre escocés, esta joven de 16 años es la primera chica vasca en ganar este codiciado título. Con sus 1,80 metros de altura, Boyle siempre ha tenido claro que su gran sueño era convertirse en modelo profesional siguiendo los pasos de su gran ídolo Alessandra Ambrossio. Consciente de que se embarca en una profesión difícil, siempre ha tenido claro las ganas de luchar para intentar conseguir sus sueños. Ademas del modelaje, las grandes pasiones de Erin son los animales y su afición a viajar. Actualmente es estudiante de primero de Bachiller en la Ikastola Zurriola, desde muy joven practica la natación y toca la flauta travesera en la banda de la escuela de música de Donostia. Domina perfectamente el euskera, castellano y el inglés.

Creado en 1983 bajo el nombre de «Look of the year», el concurso Elite Model Look es el más prestigioso del mundo dentro del sector. Se trata del mejor proceso de scouting de modelos de la industria, que selecciona a los jóvenes más prometedores entre 300.000 aspirantes de los cinco continentes.

Durante todos estos años, el concurso ha lanzado las carreras de numerosas modelos y ha descubierto la mayoría de las más famosas Top Models del panorama internacional. Cindy Crawford, Gisele Búndchen, Alessandra Ambrosio, Isabeli Fontana, Lara Stone, Stéphanie Seymour, Linda Evangelista, Constance Jablonski, Lara Stone, Diane Kruger, Inés Sastre o Laura Sánchez, entre otras, empezaron sus respectivas carreras como modelo participando en el Elite Model Look.

Cada año, miles de candidatos en 30 países participan en este concurso que es una excelente plataforma de lanzamiento.