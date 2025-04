Laura Escanes, sobre su aborto: «No estaba preparada, era muy joven y fue muy duro decidirlo»

L. G. Jueves, 17 de abril 2025, 10:20 Comenta Compartir

Laura Escanes se ha convertido en la gran protagonista de la última entrega de Universo Calleja, el programa de aventuras de Telecinco presentado por Jesús Calleja. Durante su viaje a Egipto, la influencer catalana abrió su corazón y compartió algunos de los episodios más duros y desconocidos de su vida.

«He aprendido muchísimo y estoy orgullosa. Estoy en un momento muy feliz gracias a la terapia», confesó Escanes en un tono sereno y reflexivo. «Me costaba mucho marcar límites en mi vida. Ahora me priorizo mucho», añadió, dejando entrever un proceso personal de crecimiento que ha sido clave en su bienestar actual.

La conversación con Calleja fue ganando en intimidad y profundidad. Escanes habló abiertamente de su situación sentimental, dejando claro que está centrada en sí misma, su hija y su carrera profesional: «Yo me emociono rápido y me monto películas rápido. Estoy abierta al amor, a vivir... Es de las primeras veces que estoy soltera también, así que el foco está en mí, en mi hija y mi trabajo». Cabe recordar que las grabaciones se realizaron en noviembre, antes de que comenzara su actual relación con el esquiador andorrano Joan Verdú.

Durante el viaje, Escanes y el actor Santiago Segura también conversaron sobre la paternidad. La influencer relató cómo la maternidad cambió radicalmente su estilo de vida: «Antes de convertirme en madre era muy casera y la llegada de mi hija me cambió la vida en ese aspecto (...) De repente, tengo a mi hija y digo: no me queda otra, tengo que ir al parque. Pero odio el parque, no me gusta nada ese momento ni los grupos de padres del cole».

Un recuerdo doloroso en Sudáfrica

Uno de los momentos más reveladores del programa llegó cuando Escanes rememoró su primer viaje con Calleja en 2017, en el que acompañó a Risto Mejide a Sudáfrica. Aquel viaje coincidió con un periodo personal muy delicado para ella, que hasta ahora había permanecido en la intimidad.

«He recibido muchos comentarios malísimos por mi relación con Risto, por la diferencia de edad, por casarme tan joven, y se me iba juntando todo», confesó. «Soy una persona muy tímida, buscaba protegerme... También estaba pasando por un momento complicado y coincidió con nuestro viaje a Sudáfrica. Personal y físicamente no estaba bien».

La creadora de contenido explicó entonces, por primera vez, que estaba atravesando un aborto durante aquella travesía. «Yo estaba pasando por un aborto y no quería dormir en cualquier sitio y sin baño. Sangraba lo más grande y con dolores horribles», relató con gran entereza.

Escanes tomó la decisión con apenas 20 años, poco después de comenzar su relación con el presentador de Todo es mentira. «No estaba preparada, era muy joven y fue muy duro decidirlo porque Risto era el amor de mi vida (...) Yo quería ser madre con él. No quería que se supiese y por eso no conté nada. Lo he estado pensando y por qué no contarlo, no es nada malo, no me tengo que avergonzar para nada», concluyó.