Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabelle Junot posa con un periódico informando de su emberazo. Instagram

Isabelle Junot anuncia que está esperando su segundo hijo

Casada con Ávaro Falcó desde 2022, tuvieron a su primer bebé en junio de 2023

Joaquina Dueñas

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:16

Comenta

Isabelle Junot ha anunciado que está embarazada a través de una divertida publicación en sus redes sociales. La esposa de Álvaro Falcó ha publicado una serie de tres fotografías en la que aparece posando en el salón de su casa con un periódico que al retirarlo esconde su incipiente barriguita. «Noticia de última hora: Próximamente…. ¿Qué será? ¿Chico o chica?», dice el texto con el que ha acompañado las imágenes. Pronto, la publicación se ha llenado de felicitaciones.

El bebé que esperan será el segundo hijo para la pareja que dio la bienvenida a su primogénita, Philippa, hace poco más de dos años, en junio de 2023. Isabelle y Álvaro se conocieron en 2016 la estación de esquí suiza de Gstaad pero no empezaron su relación hasta dos años después, cuando se reencontraron en Madrid. En abril de 2022 se dieron el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia en el Palacio del Marqués de Mirabel rodeados de amigos y familiares entre los que estaba la prima de Álvaro, Tamara Falcó, una de las primeras en felicitar a la pareja en sus redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  9. 9 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Isabelle Junot anuncia que está esperando su segundo hijo

Isabelle Junot anuncia que está esperando su segundo hijo