Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda El actor explica que conoció Abadía Retuerta en un viaje con amigos y cuando su hija le dijo que se casaba, repasando el álbum de fotos, eligieron este destino

Susana Gutiérrez Valladolid Sábado, 18 de octubre 2025, 21:11 Comenta Compartir

El actor malagueño Antonio Banderas ha salido a brindar con la prensa a las puertas de Abadía Retuerta, donde este sábado se celebraba la boda de su hija Stella del Carmen con Alex Gruszynski, al que conoció en la escuela infantil. El orgulloso padre de la novia ha agradecido la acogida que han tenido por parte de la provincia de Valladolid, lugar escogido para la celebración porque, según ha explicado, necesitaban un lugar amplio para albergar a los más de doscientos invitados que han viajado desde Los Ángeles y también desde Málaga.

«Ha habido lagrimillas», porque los novios «se conocen desde los cuatro añitos, es una relación de 25 años», ha explicado Banderas, quien ha admitido que los momentos más emotivo ha sido los típicos en un enlace: el' 'sí quiero' y el intercambio de los anillos. Pero «no ha habido nervios», ha subrayado, sino mucha «felicidad».

A la pregunta de por qué han escogido la Ribera de Duero vallisoletana para la boda, el actor ha explicado que «mi hija eligió este lugar porque yo había venido aquí anteriormente en un viaje que hice por toda España con amigos y habíamos oído hablar de la Abadía Retuerta y nos venimos para acá y me gustó mucho. Entonces, cuando ya me dice que se iba a casar, un día, repasando álbumes de fotos y historia, vio una iglesia, consagrada ya, pero que se construyó en el siglo XII, que era una maravilla y de alguna forma estaba en su cabeza celebrar un espacio como este«.

Según Banderas, Stella del Carmen «quería hacerlo en España, en cualquiera de las formas. Ha sido un poco el espacio lo que nos ha traído hasta aquí y después que contaba con la facilidad como para atraer a 200 personas y poder alojarlas sin dificultad«, ha relatado.

En su intervención a las puertas del Hotel Abadía Retuerta LeDomaine, también ha negado que Chris Martin, vocalista de Coldplay y expareja de la actriz Dakota Johnson, que no se ha perdido el enlace de su hermana pequeña, vaya a ser una de las actuaciones de la celebración.

Más der 200 invitados

La boda de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Alex Gruszynski, en Sardón de Duero, con la presencia de más de 200 invitados, blindó hoy el Hotel Abadía Retuerta LeDomaine. El cordón de seguridad instalado para el evento en el entorno del complejo de lujo impidió las miradas de los curiosos.

Entres los invitados, hubo familiares, amigos de la pareja y figuras vinculadas al cine como la madre de la novia, Melanie Griffith; la abuela materna, la actriz Tippi Hedren; el actor Don Johnson; y Dakota Johnson. También estuvieron presentes la hermana del novio, Adaline Gruszynski, y la'influencer' Colette Lathan, amiga de la novia desde la escuela.

La cita ha congregado a medios de comunicación, que enviaron periodistas y cámaras para captar la entrada de algunos invitados, pero también a personas anónimas. Entre ellos, un grupo de fans de Dakota Johnson y John, un vecino de Peñafiel, que ha intentado entregar una carta al acto malagueño, aunque fue expulsado del recinto, informa Ical.