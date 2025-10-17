La hija de Antonio Banderas se casa mañana en un hotel de lujo de Valladolid Stella Banderas se dará el 'sí quiero' con Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta LeDomaine

A pocas horas de uno de los enlaces más esperados del otoño, los preparativos en la Ribera del Duero entran en su recta final. La boda de Stella del Carmen Banderas —hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith— y Alex Gruszynski se celebrará este sábado 18 de octubre de 2025 en la Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII reconvertido en prestigioso hotel de lujo ubicado en Sardón de Duero (Valladolid).

Invitados confirmados y asistentes previstos

El enlace reunirá a más de 200 invitados entre familiares, amigos y varias figuras vinculadas al cine internacional. Entre estos figuran, a todas luces, la madre de la novia, Melanie Griffith; la abuela materna, la actriz Tippi Hedren; el actor Don Johnson; y Dakota Johnson. También estarán presentes nombres del entorno más cercano, como Grace Johnson, la hermana de crianza que Stella considera una hermana más, la hermana del novio, Adaline Gruszynski, y la influencer Colette Lathan, amiga de la novia desde la escuela.

Además, el pasado mes de julio la empresaria Nicole Kimpel fue preguntada por la prensa sobre la esperada ceremonia. Con una sonrisa en su rostro y con mucha discreción aseguró «estamos de vacaciones» y no dio más detalles sobre el enlace matrimonial de la hija del actor.

Programa del día y logística

El programa del día, diseñado con un marcado carácter privado, incluye un cóctel en los jardines de la abadía, una comida de gala y, como cierre, una fiesta con barra libre y actuaciones en directo. Para la organización del evento se ha reforzado notablemente la logística, ya que se han contratado más de 150 extras (entre camareros, chóferes y personal de apoyo) y se ha previsto un dispositivo de seguridad para limitar el acceso por tierra y aire.

El hotel estará reservado para las familias Banderas y Gruszynski durante cinco días (cuatro noches), por lo que la presencia de medios y público será prácticamente imposible durante estas fechas.

Por este motivo, tal y como muestra el gestor de reservas dentro de la página web del hotel, no es posible reservar ninguna de las habitaciones de Abadía Retuerta hasta el próximo lunes 20 de octubre, una vez finalizada la celebración. Entonces, los interesados podrán pasar una noche en el mencionado alojamiento desde los 687 euros.

El escenario: Abadía Retuera LeDomaine, hotel de tres llaves y restaurante estrella Michelin

La elección del escenario no es casual: Abadía Retuerta LeDomaine, enclavada en la conocida 'Milla de Oro' de Valladolid, es uno de los hoteles más prestigiosos de España. De hecho, es uno de los cinco del país que ha renovado recientemente un reconocimiento de prestigio: las tres llaves Michelin, la máxima categoría de la Guía para establecimientos hoteleros.

Helipuerto, mayordomo las 24 horas y restaurante con estrella Michelin

El complejo ofrece servicios de alta gama, entre los que destacan la mayordomía 24 horas, una carta de almohadas o helipuerto; y dispone de un restaurante con estrella Michelin, Refectorio, además de bodega, vinoteca, spa y piscina exterior. «Este reconocimiento nos llena de orgullo y es un paso más en el camino que hemos recorrido con mucho esfuerzo», señaló hace unos días Enrique Valero, director general del hotel.

Alojamientos en la zona para invitados

El reducido número de habitaciones del establecimiento —Abadía Retuerta LeDomaine tan solo cuenta con 27 habitaciones y tres suites— ha obligado a buscar alojamiento alternativo en la zona para los invitados. Entre las opciones citadas el hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena, el Hotel & Spa Arzuaga y otras propuestas de alojamiento rural 'boutique' cercanas, como el hotel de cuatro estrellas Fuente Aceña, ubicado en Quintanilla de Onésimo.

Rumores sobre actuaciones y presencia de artistas internacionales

En medio del hermetismo familiar también han circulado varios rumores, entre ellos la posible presencia de Chris Martin, vocalista de Coldplay, dado que mantuvo una relación intermitente con Dakota Johnson.

«Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida» Antonio Banderas

Antonio Banderas declaró con emoción que «ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida» con motivo de su 65 cumpleaños el pasado mes de agosto a la revista '¡Hola!'. El actor, que desde ayer se encuentra en Valladolid, para ultimar preparativos, ha mostrado su orgullo porque Stella celebre su enlace en España: «Que se case en España es algo que me llena de orgullo. Es su manera de reconectar con sus raíces y de compartir su tierra con su futuro marido y con toda la familia», afirmó a la citada revista.

De Marbella a Sardón de Duero

Aunque finalmente la pareja ha elegido la Abadía Retuerta LeDomaine, Stella del Carmen llegó a contemplar celebrar su boda en su tierra natal, Marbella. Según publica La Razón, la opción de casarse en la provincia malagueña estuvo sobre la mesa y se valoraron espacios como la Finca de la Concepción —un lugar muy demandado por celebridades— antes de decantarse por el paraje ribereño de Valladolid.

La propia vinculación de Stella con Marbella es antigua y afectiva: la actriz fue bautizada con el nombre de la patrona local, la Virgen del Carmen, y mantiene la tradición de pasar la festividad del 16 de julio en la ciudad, donde conserva vínculos personales y familiares.

Un palacete de tres plantas y capacidad para 1.200 personas

La casa familiar de Stella en Marbella, según revela La Razón, está en proceso de reforma y ambiciona convertirse en un palacete de tres plantas con chiringuito y piscina, una sala de fiestas para 1.200 personas e, incluso, una habitación de pánico en el sótano. Pese al tamaño de las obras y al proyecto de gran calado, la residencia sigue siendo para la novia un refugio emocional donde pasa parte de sus estancias y donde mantiene vivas sus raíces andaluzas.