Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas Diferentes caras conocidas de Hollywood han estado entre los 200 asistentes al enlace en Sardón de Duero

En el centro, Stella del Carmen Banderas junto a Alex Gruszynski. En el sentido de las agujas del reloj, Antonio Banderas, Don Johnson, Dakota Johnson y Melanie Griffith.

Ignacio Repilado Valladolid Sábado, 18 de octubre 2025, 21:54 Comenta Compartir

El día del enlace más esperado del otoño, la Ribera del Duero concentraba la atención de toda la provincia de Valladolid. La boda de Stella del Carmen Banderas –hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith– y Alex Gruszynski se celebró este sábado en el hotel Abadía Retuerta LeDomaine, monasterio del siglo XII reconvertido en alojamiento de cinco estrellas (y tres Llaves Michelin) ubicado en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero.

La lista de los asistentes superaba las 200 personas entre familiares, amigos y colaboradores profesionales. Entre los más esperados destacaron la madre de la novia, Melanie Griffith; la abuela materna, la actriz Tippi Hedren; Don Johnson; y Dakota Johnson, media hermana de Stella.

También estuvieron presentes allegados del círculo cercano: Grace Johnson, a quien Stella considera prácticamente una hermana; Adaline Gruszynski, hermana del novio; y Antonio Banderas, padre de la novia, que jugó un papel central en los actos familiares.

A continuación, damos más detalles de los asistentes más destacados.

Melanie Griffith, madre de Stella

Melanie Griffith (Nueva York, 1957) es una actriz estadounidense conocida por papeles en películas como Working Girl, Something Wild y Body Double. Hija de la actriz Tippi Hedren, Griffith ha tenido una carrera larga en cine y televisión y ha formado parte de una saga familiar de actores. Es la madre de Stella del Carmen (a quien tuvo con Antonio Banderas) y ha mantenido un perfil público combinado con una vida familiar muy mediática.

Antonio Banderas, padre de Stella

Antonio Banderas (Málaga, 1960) es un actor, director y productor español de fama internacional gracias a su papel en películas como 'The Mask of Zorro', 'La piel que habito'; así como trabajos con Pedro Almodóvar y una amplia carrera en Hollywood. Es el padre biológico de Stella (nacida en Marbella en 1996), y estuvo casado con Melanie Griffith entre 1996 y 2015. Figura públicamente como el padre de la novia, y en entrevistas recientes ha expresado su orgullo y apoyo hacia Stella y al novio.

Alex Gruszynski, novio y prometido de Stella

Alex Gruszynski (Los Angeles, 1996) es un empresario de origen estadounidense con raíces polacas. Tiene un fuerte vínculo con el sector tecnológico y creativo. Es cofundador y CEO de NOVA, una plataforma destinada a conectar a profesionales creativos con oportunidades laborales, y aparece en listados como '30 Under 30', de la revista Forbes, por su trabajo con dicha 'start up'. Estudió en el área de negocios en la University of Southern California y figura en su perfil de LinkedIn como residente en Los Ángeles

Sobre su relación con Stella Banderas, se trata de un noviazgo de larga trayectoria; ya que diferentes medios afirman que se conocieron en la infancia; y mantuvieron una relación de amistad durante años. Al parecer, retomaron la relación siendo adultos (con un periodo de noviazgo iniciado en 2015), pero tuvieron una breve ruptura alrededor de 2019 y se reconciliaron en 2023, según cuentan varias crónicas sobre la pareja.

El compromiso se hizo público en agosto de 2024 a través de las redes y de un anuncio de la familia, y ambos han fijado la celebración en España para mañana, día 18 de octubre de 2025.

Don Johnson, exmarido de la madre de Stella

Donald Wayne Johnson (Flat Creek, Misuri, 1949) es un actor y productor estadounidense cuya fama llegó con el papel del detective Sonny Crockett en la serie Miami Vice, por la que obtuvo un Globo de Oro como Mejor Actor en una serie dramática. Más tarde protagonizó la serie Nash Bridges (1996–2001) y ha seguido apareciendo en cine y televisión. Entre sus papeles recientes figuran Django desencadenado (2012) y Knives Out (Puñales por la espalda) (2019).

En lo personal, Johnson ha estado casado varias veces: su relación con Melanie Griffith fue turbulenta y se casaron dos veces (un matrimonio breve en 1976 y una segunda unión que duró de 1989 a 1996). Precisamente, de esa segunda etapa nació Dakota Johnson, la media hermana de Stella. Desde 1999 está casado con Kelley Phleger. En relación con Stella del Carmen Banderas, la función de Don Johnson en el árbol familiar es la de exmarido de Melanie y padre de la media hermana de Stella (Dakota); aunque no es su padre biológico ni su padrastro legal.

Dakota Johnson, media hermana

Dakota Johnson (Austin, Texas, 1989) es una actriz conocida internacionalmente por la trilogía Cincuenta sombras y por otros trabajos más independientes en cine. Es hija de Melanie Griffith y Don Johnson, por lo tanto media hermana de Stella (comparten madre). Dakota mantiene buena relación con la familia (ha hablado públicamente del papel positivo que Antonio Banderas tuvo en su vida) y estaba confirmada en listas de asistentes al mediático enlace.

Tippi Hedren, abuela materna

Nathalie Kay Hedren, más conocida como Tippi Hedren (New Ulm, Minnesota, 1930), es una actriz estadounidense veterana, famosa por su trabajo con Alfred Hitchcock en Los pájaros y Marnie. Es la madre de Melanie Griffith y, por tanto, la abuela materna de Stella. Hedren forma parte de la saga familiar que conecta a tres generaciones de actrices; al ser una figura de Hollywood con gran historia detrás.

Chris Martin, ex de la media hermana

Christopher Anthony John Martin, más conocido como Chris Martin (Whitestone, Reino Unido, 1977) es un cantante, compositor, músico y productor británico, conocido por ser el vocalista, pianista y cofundador del grupo musical Coldplay.

Chris mantuvo desde 2017 una relación larga con Dakota Johnson, la media hermana de Stella. Debido a ese rol ha pasado a formar parte del entorno íntimo de la familia en periodos concretos. Sobre el estado actual de la relación entre Chris y Dakota hay discrepancias en la prensa: algunos medios afirman que siguen juntos, mientras que otros señalaron rupturas entre 2024 y 2025.