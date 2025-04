Odriozola y su mujer cuentan su lucha para convertirse en padres: «Es una frustración enorme»

M. S. Lunes, 7 de abril 2025, 11:55 Comenta Compartir

Inés Laffón, la mujer del jugador de la Real Sociedad, Álvaro Odriozola, ha desvelado recientemente en una entrevista concedida a Vanitatis todos los detalles de la lucha de ambos para convertirse en padres. Un sueño que han cumplido hace apenas cuatro meses, cuando nacieron sus dos hijas mellizas.

La pareja se conoció cuando el actual defensa de La Real Sociedad, Álvaro Odriozola, que en aquel entonces jugaba en el Real Madrid, aprovechó unos días libres para acudir a una carrera de caballos en París, una de las grandes pasiones del donostiarra, además del fútbol. Allí se fijó en Inés, que había acudido a ver competir a su padre.

Hace apenas cuatro meses, Laffón ha cumplido uno de sus grandes sueños desde que era niña: ser madre. Pero según revela en dicha entrevista «no ha sido precisamente un camino de rosas. Cuando tienes un deseo tan fuerte de ser madre y no lo consigues, es un sentimiento muy duro. Yo quiero hablarlo abiertamente porque siento que eso puede ayudar a otras mujeres que lo han vivido», admite la joven de 30 años.

«Cuando ves a tú alrededor parejas que lo consiguen a la primera piensas ¿por qué yo no?. Estuvimos un año intentándolo de manera natural y otro con tratamientos. Es una frustración enorme cuando estás todo el rato haciéndote pruebas, te dicen que todo está bien pero no lo consigues», relata Laffón. «Inevitablemente, aunque ambos lo deseen, quien más sufre es la mujer, porque es ella quien se somete a incontables pruebas y toma hormonas».

La vuelta de Álvaro Odriozola a San Sebastián

«Llegamos a San Sebastián porque Álvaro fichó por la Real Sociedad y, aquí, me relajé muchísimo. Me di cuenta de que en Madrid no paraba ni un segundo y, además, gracias a Álvaro y su manera de ver la vida, dejé de estar tan obsesionada con el embarazo», cuenta la joven sobre el regreso de Álvaro Odriozola a la Real Sociedad el 1 de septiembre de 2023, tras cinco años desde su salida, cuando el futbolista donostiarra de 29 años firmó un contrato hasta 2029.

«Álvaro es muy positivo. Yo era como más seria, él consigue hacer todo más ameno. Tiene ese lado un poco más niño, es bonito porque aunque tiene una dedicación y responsabilidad inmensa en su trabajo, luego en la vida es más niño, como más ingenuo. Él siempre decía 'Seguro que llega y además ¡van a ser mellizos!'. Y acertó», cuenta sobre el momento en el que se enteraron que iban a ser padres.

Laffón también hace hincapié en la entrevista en lo buen padre que es el futbolista. «Cada noche Álvaro pasa un rato con las niñas y, aunque estén dormidas, les habla. Él tiene unos horarios muy marcados pero como cualquier otro trabajo, al final te adaptas. Cuando llega de entrenar se pasa horas con ellas. El fútbol le exige estar siempre en su máxima capacidad, están sometidos a mucha presión… Álvaro acaba de pasar por un momento en el que no estaba al 100%, y ha sido duro. Siempre intento transmitirle mi apoyo», desvela.