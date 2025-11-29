Los pequeños viñedos de Viana toman la palabra con Los Otros de Ondarre Bodegas Ondarre, en la parte navarra de la DOCa Rioja, desarrolla una nueva colección de vinos que expresan la identidad de un territorio formado por parcelas pequeñas, suelos muy variables y viñas viejas que rara vez alcanzan una hectárea

Los viñedos de Los Otros de Ondarre se sitúan entre Viana y la sierra de Codés.

Entre Viana y la sierra de Codés, en un paisaje de barrancos, pequeños valles y laderas orientadas al sur, Bodegas Ondarre trabaja desde hace décadas una Rioja distinta a la imagen habitual. Una Rioja inédita, formada por parcelas muy pequeñas, suelos cambiantes y viñas viejas que rara vez alcanzan una hectárea. Ese mosaico genera vinos que no siguen un patrón común, sino la precisión del lugar del que proceden.

De este territorio nace Los Otros de Ondarre, el proyecto más íntimo de la bodega. Vinos procedentes de parcelas que durante años se integraron en ensamblajes mayores, aportando carácter en silencio. Ahora, Ondarre les da nombre propio para mostrar sin filtros la personalidad que esas viñas mantienen desde hace décadas.

No se trata de una gama al uso, sino de una saga por capítulos. Cada vino nace de un viñedo concreto, con historia definida y producción muy corta. Algunos solo tendrán una añada; otros podrán repetirse. Todos comparten una misma línea: llevar el terruño de Viana al máximo detalle, trabajar a escala mínima, con vendimia manual, vinificaciones muy cuidadas y crianzas pensadas para preservar la expresión directa de la uva y del lugar.

Un regalo final

La Última Viura escribió el primer capítulo de Los Otros. Se trata de un blanco Reserva procedente de un viñedo de apenas una hectárea plantado en 1974 en las afueras de Viana. A pesar de encontrarse al final de su ciclo, seguía ofreciendo una uva de enorme calidad y Ondarre decidió una despedida con una última vendimia y un vino que preservara su memoria. Hoy agotado, La Última Viura es el testimonio final de una parcela que desapareció.

Tempranillo de altura

La Asomada procede de los viñedos Cuenca y Valderroma, situados en torno a los 700 metros, con suelos pobres y rendimientos muy bajos. En ese entorno, la tempranillo madura con frescura y precisión. Es el primer vino de Ondarre elaborado íntegramente con tempranillo y sin paso por barrica. Se clarifica con clara de huevo y se cría en hormigón. Vino limpio y expresivo, refleja el comportamiento de la variedad en las parcelas altas de la zona.

Un vino de lugar

La Antanilla, tercero de la saga, nace de un pequeño viñedo de Garnacha en Bargota: menos de media hectárea plantada al tresbolillo a comienzos del siglo XX, sobre suelos pobres de arenisca y con cepas muy viejas rodeadas de vegetación espontánea. Los racimos son pequeños y la elaboración, sobria. El vino ofrece una garnacha precisa, de fruta roja y fondo vegetal, sostenida por una acidez firme. Un vino que expresa con nitidez el carácter de esa parcela concreta y que para Bodegas Ondarre no podría surgir en ningún otro lugar.

El Terco: un rosado contra corriente

La colección se completa, de momento, con el inminente lanzamiento de El Terco, un Rosado Gran Reserva de la añada 2021 elaborado íntegramente con mazuelo. Se trata de un rosado serio que mantiene la filosofía de la saga y que está entre nosotros por su tozudez, por su empeño en afinarse cada día más según avanzaba su crianza hasta convertirse (tras 26 meses en barrica) en un verdadero aliado del paso del tiempo.

Los Otros de Ondarre son una saga de vinos que toman la palabra para escribir su propia vida y ampliar así el relato de esta Rioja inédita y salvaje.

