Atardecer en la terraza del restaurante Oteiza, en Igeldo. A.M.

Trampantojos en Igeldo

Velada divertida en el restaurante Oteiza, donde nada es lo que parece y Subijana te pone 'chorizo' en los menús

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:45

Nos lo pasamos pipa el día de nuestra boda en el restaurante Akelarre con un puñado de amigos y familiares. Eso fue hace 30 años. ... Nuestros padres no nos perdonaron una lista tan corta de invitados, pero los que se casaban éramos nosotros y logramos imponer nuestro criterio. Quisimos hacerlo así porque no queríamos hacer el típico 'bodorrio' y apostamos por un encuentro que sorprendiera a todos en Akelarre. Y allí no había forma de hacer un banquete de boda sino una cena para una treintena de personas como mucho. Aquella cena fue sobresaliente y, posteriormente, hemos vuelto al restaurante de Pedro Subijana en ocasiones puntuales y para celebraciones concretas. En plena pandemia nos arriesgamos a reservar mesa para celebrar el 25 aniversario de boda con tres parejas. Digo que nos arriesgamos porque con las restricciones a la movilidad cambiando cada semana era difícil saber si ese día de finales de julio del 2020 podríamos reunirnos allí de nuevo personas llegadas de diferentes partes de España. La crisis del covid aflojó lo suficiente y lo logramos.

