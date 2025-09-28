Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los capitanes del reconocido Relais de la Poste, trabajando en la cocina.
Gastronomía | Restaurantes

Relais de la Poste, chez Cousseau

Dan la bienvenida repetidas veces y te hacen hasta genuflexión, pero no hay por dónde cogerlo, frío, aparatoso, grotesco y gotelesco

David De Jorge

David De Jorge

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:37

La culpa es mía por visitar ilusionado una vieja gloria, pues como ya sabrán, todavía mantengo intacta la ilusión por comer y beber en restoranes. ... Me paseo mentalmente por las casas que visitaré y consulto las cartas en el ordenador, imaginando los manjares que desfilarán ante mi barriga. Aún mantengo vivo el recuerdo de los Cousseau en los días de la UCD, cuando íbamos a comer foie gras a las uvas, en aquellos tiempo de Adolfo Suárez en los que Gracita Morales limpiaba la plata con Netol en sus películas. Pasaron cuarenta años y no había vuelto por Magescq, ¡ganas tenía!, pues muchos colegas consideran el Relais un santuario al que ir en peregrinación. Para gustos, los colores.

