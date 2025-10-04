Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo del Maun donostiarra, a la espera de su clientela. F. de la Hera
Gastronomía | Restaurantes

Maun, el mercado en el plato

Una propuesta que parte de nuestro producto para proponer una cocina viajera

Oraitz García

Oraitz García

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:23

Comenta

Fue meter la cuchara hasta el fondo para probar la demiglace que acompañaba las gyozas de txangurro y llevarme una muy agradable sorpresa. Un fondo ... oscuro, bien ligado, de esos que se agarran a la cuchara y cae gota a gota. Meter la cuchara en la boca y toda la intensidad, toda la profundidad del sabor, pura potencia, un fondo de carne en el que infusionan las cabezas de las cigalas para aportarle ese toque marino y que acompaña a la perfección las gyozas de txangurro. Un bocado fino y elegante, la delicadeza y sutileza de la gyoza se unen al carácter de la demiglace para crear un bocado de placer, un juego de sabores que te llena la boca y te deja un regusto largo y maravilloso. Un gran bocado que fue parte de una experiencia gastronómica que superó mis expectativas, donde sentí que Maun había dado un paso adelante en su propuesta, convirtiéndose en un rincón gastronómico muy interesante en el corazón de nuestra ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  4. 4

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  5. 5

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
  6. 6

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  7. 7 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  8. 8

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  9. 9

    Traiga bañador, chanclas y toalla: la cita es en Kluba de Tabakalera
  10. 10 ¿Qué te parece la renuncia de Goia? ¿Cuáles son los principales retos de Insausti?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Maun, el mercado en el plato

Maun, el mercado en el plato