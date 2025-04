Manneken Beer, la cultura de la cerveza

Lo primero que te llama la atención son los 20 grifos de cerveza que tienen, justo frente a la puerta, todos numerados, y detrás de ... la barra unas pantallas donde te explican qué cerveza hay en cada uno. Ahí es cuando las camareras sacan a relucir su profesionalidad, te realizan un par de preguntas, sobre qué tipo de cerveza te gusta o buscas, para guiarte y ayudarte en la elección. Si te ven con dudas, te recomiendan e incluso te dan a probar un pequeño trago para saber tu opinión y ver si han acertado. De esas 20 referencias, 5-6 se mantienen fijas, cervezas de un estilo más clásico como una lager o de estilo belga; las restantes, del mundo de las cervezas artesanas, las van cambiando según se acaba el barril, siempre buscando que el estilo de la cerveza se mantenga. En el otro extremo de la barra, cuentan con dos neveras, repletas de latas y botellines de cerveza. En total, cerca de 200 referencias cerveceras.

Manneken Beer Dirección Iñigo Arista 9 (Pamplona)

Teléfono 948250184

Comedor 1 para 30 comensales / 1 terraza para 60 comensales

Cierra Mediodías de lunes a viernes

Monedas 2 de 5

Carta 15-20€

Platos Croquetas de Andoni 2,20€Nachos 8,90€ / Totopos 8,90€ / Hamburguesa Emmy 13,90€ / Bocadillo cubano 8,50€ / Tarta de lima 5,50€

Manneken Beer es el proyecto de Iker Moreno y Eneko Méndez. Llevan 20 años trabajando codo con codo. Empezaron en Zizur en el año 2005 para luego poner en marcha una tienda en Iturrama, al lado de su ubicación actual, y en 2010 abrieron las puertas de su proyecto actual. Su pasión por la cerveza y relación con diferentes cerveceras los llevó a sumergirse de lleno en este mundo y trabajar por visibilizar y educar al público en torno a esta cultura. Empezaron a traer referencias extranjeras, yendo con la furgoneta a por cerveza a Catalunya o Bélgica, en busca de referencias que no se veían en nuestro entorno.

Son una referencia de la cultura cervecera en Pamplona. Ellos cuidan y miman la bebida, manteniendo y respetando la cadena de frío de la propia cerveza, guardando los barriles también en una cámara frigorífica, para asegurar la calidad del producto. Cuando empezaron, la cultura de las cervezas artesanas no estaba muy extendida pero Eneko e Iker, con su tesón y trabajo, han conseguido que la gente se atreva a sumergirse en este mundo, que vuelva a Manneken Beer para jugar, seguir probando y conocer nuevas referencias.

Y para comer, una propuesta casera, elaborada en su propia cocina, versionando recetas, platos que acompañan perfectamente su oferta cervecera. A lo largo de estos años han ido evolucionando, aprendiendo, y ello les ha permitido poder dar un salto de calidad en su oferta culinaria. Cosas sencillas, pero ricas, con toques internacionales, que viajan entre México y Asia. Una de sus apuestas más importantes, son las hamburguesas, las de Manneken Beer acompañan a la perfección sus cervezas, hamburguesas elaboradas a partir de una carne de larga maduración, 45 días, con personalidad y carácter, un buen pan brioche y salsas caseras. Una carta no muy extensa pero con propuestas seleccionadas y muy ricas.

Fue Iruñe Astiz quien me llevó a conocer esta cervecería en Iturrama y he de agradecerle a ella que me pusiera sobre esta pista, porque ha sido todo un descubrimiento. Para comenzar, unos nachos, un plato que es un vicio, a veces menos es más, y en este caso es así. Unos nachos, aderezados con salsa de tomate casera, bacon y con una buena capa de queso gratinado cubriendo la fuente. Es empezar y no poder parar. La magia de la sencillez.

Como plato principal optamos por compartir una hamburguesa y un bocadillo. Cada mes ofrecen una hamburguesa del mes, que dependiendo de la aceptación y el éxito que tenga la mantienen en carta o no, pero consiguen que la gente esté atenta y se acerque a probar la novedad mensual. En nuestra visita contaban con la Emmy, y es la que pedimos. La carne mantenía su protagonismo, con potencia y sabor, aumentando la intensidad con pepinillos encurtidos caseros, la salsa Emmy, mermelada de bacon y queso Monterrey, una explosión en boca, muy buena hamburguesa. Como bocadillo, su versión del sándwich cubano, con el pan de la pizzería Malatesta y relleno de cerdo marinado, pepinillo encurtido, mostaza y queso. Para terminar, Eneko homenajea a su tía a través de su versión 'Xamin Goxo', una tarta de lima muy refrescante. Fue una cena informal pero de mucha calidad, con personalidad.

Los sábados y domingos al mediodía es un buen lugar para tomar el vermouth y acompañarlo de cualquiera de sus fritos, desde la croqueta de jamón y pollo hasta el frito de jamón y queso, pasando por el frito de pimiento, la croqueta de mejillón tigre o la gamba frita. Sea para tomar una buena cerveza, disfrutar de una hamburguesa de calidad o alegrar el fin de semana con un delicioso frito, guardaros bien la pista de Manneken Beer, una interesante referencia en Pamplona. On egin!