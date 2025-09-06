Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Anne sujeta una rama de un manzano en el huerto junto al restaurante que capitanea. Lobo Altuna
Gastronomía | Restaurantes

Hamarratz, la nueva aventura zumaiarra de Anne Agirre

En una atalaya preciosa, junto a su equipo femenino ofrece un menú del día más trotero entre semana y más historiado sábados y domingos

David De Jorge

David De Jorge

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:31

Hablamos hace ya unos años de este local escondido junto al templo de San Miguel de Artadi en la localidad guipuzcoana de Zumaia, y escribí ... que es una especie de cueva de Alí Babá pero en versión novelón de la trilogía del mar de Pío Baroja. A todo pichichi le entra el tembleque cuando le nombran al escritor donostiarra, porque de chavales, nos obligaron a leer en el cole su 'Árbol de la ciencia' y casi palmamos en el intento. Y en voz alta, como en las películas de críos atormentados de Pedro Almodóvar. No sé quién tendría la genial idea de incluir lecturas densas en los temarios escolares de aquellos días, pero le salió el tiro por la culata porque muchos no habrán vuelto a leer. Baroja tiene librazos de aventuras que se te saltan las lágrimas y juega en la misma liga que Conan Doyle, Dickens o Conrad, solo que calzando boina, comiendo merluza rebozada y bebiendo botellas de sidra fresca en vez de andar con sombrero de copa o canotier y taza insípida de té con sangüiches incomestibles de pepino y mantequilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

