Guisos entre pan y pan

Oraitz García Sábado, 24 de mayo 2025, 02:00

No todo es visitar grandes restaurantes, no todo son homenajes gastronómicos de esos que visten de gala lo mejor de nuestra cocina. En más de ... una ocasión os he comentado que lo que más me gusta de este oficio de periodista gastronómico es el conocer y descubrir rincones gastronómicos que puedan quedar escondidos, pero, que en su humildad, cocinan con cariño, y, te ayudan a disfrutar de una buena comida o cena. Es el caso del bar que hoy os traigo a esta página.

Fue Ramon Urtiaga, un gran cocinero y mejor amigo quien me comentó que el Bizargorri de Herrera empezaba una nueva etapa, y, como las recomendaciones de Ramon siempre son de tener en cuenta, ahí que me fui a probar sus generosos bocadillos, que por lo que había podido ver en las redes eran de un tamaño considerable. Aproveché la ocasión para quedar con Mirari y Miren, dos grandes amigas, Mirari había estado en el bar haciendo un monólogo y así matábamos dos pájaros de un tiro, ponernos al día y conocer las bondades gastronómicas de Bizargorri 2.0. Dirección Avda. Alcalde Elosegi 133, bajo

Teléfono 943265691

Cierra Lunes

PRECIOS 2/5 Luis Eizagirre Arrizabalaga es un hostelero de los de toda la vida, de esos que se conocen el oficio al dedillo. Aunque empezó trabajando como carnicero, pronto se cambió a la hostelería, y, ahí sigue, al pie del cañón. Sobre todo, ha trabajado en Zarautz, regentando junto a su hermano el Baserri, Gau Txori y Patxiku. Pero, en agosto del año pasado daba el salto a la capital, a Donostia, al barrio de Herrera, junto a su sobrino, Urtzi Urtiaga Fernandes, un cocinero, que también es coctelero, y, que tras trabajar en Durango y el cercano Zumardi, ahora gobierna los fogones del Bizargorri 2.0. Esta aventura comenzó a fraguarse cuando los anteriores dueños del local habían decidido que llegó la hora de dejarlo y hablaron con Luis y familia para que lo cogieran ellos. Luis tenía sus dudas, pero, su hija y sobrino le terminaron de convencer y así es como arrancó esta nueva andadura el 16 de agosto del 2024. Los bocadillos son los auténticos protagonistas de su propuesta gastronómica. Coger el pan, abrirlo por la mitad, y, a partir de ahí jugar, crear, porque más allá de los tradicionales bocadillos, en el Bizargorri 2.0 ofrecen propuestas divertidas, curiosas, que llaman la atención, y, luego te hacen feliz. En el Bizargorri 2.0 se guisa, se cocina, las cazuelas hierven en sus fuegos con esas recetas de toda la vida que tanto nos gustan y tan felices nos hacen. Ese es el secreto de su propuesta, el ofrecer esa cocina tradicional entre pan y pan, en un formato diferente y atractivo, divertido y sabroso. Además, es una cocina viva, porque no paran de pensar, de crear nuevas propuestas que sumar a su ya de por si amplia lista de bocadillos. Pero, si hay algo por lo que llaman la atención los bocadillos, es por su tamaño, que llama la atención, te ponen la barra entera, si pides el bocadillo completo, todo un reto meterte uno entre pecho y espalda. Una propuesta diferente, pero, ideal para quedar con amigos o familiares y picotear o cenar algo informal. En nuestra visita optamos por comenzar picoteando unas buenas croquetas de jamón, caseras, bien elaboradas, con una buena cremosidad y sabrosas. Una muy buena opción para abrir boca, el arte de una buena croqueta siempre es sinónimo de felicidad. Acompañamos las croquetas con una ración de chipirones en su tinta. No era fácil elegir los bocadillos, y, dejando de lado el de chipirones en su tinta, decidimos probarlos en ración, muy buenos, finos, que se comían muy fácil, muestra de esa cocina de la cazuela del Bizargorri 2.0. A partir de ahí, entramos en materia, nos sumergimos de lleno en sus bocadillos. Nos dejamos guiar por Luis sobre cuáles elegir, sí que teníamos claro que optaríamos por medios bocadillos. Así es como disfrutamos con el de albóndigas con patatas y el de carne cocida con tomate, huevo frito y pimientos. Dos contundentes propuestas, muestra de la buena cocina de la cazuela, plenos de sabor, de esos que te llenan la boca, bien cocinados, puro placer. Dos muy buenos bocadillos. Para terminar, dos tartas caseras, la de queso y la de chocolate, perfectas para ponerle una buena guinda a la experiencia en Bizargorri 2.0. Como os comentaba, no es un bar al que le guste estar quieto, y, por ello conviene estar alerta de sus nuevas propuestas, porque nos podremos encontrar con el bocadillo de callos con huevos o las hamburguesas, ideas que están en el tintero a punto de salir a la pizarra. Además, cuentan con una agenda cultural más que interesantes, con monólogos, conciertos y actuaciones culturales, junto a su tradicional búrguer-pote de los miércoles. Un bar vivo, con sus bocadillos por bandera que juega con nuestra tradición culinaria. On egin!

