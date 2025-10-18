Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Piscinas con pienso en las que crían las truchas del Etxeberteko Borda que luego van directas a la sartén.
Gastronomía | Restaurantes

Etxebertzeko Borda, las truchas fritas del barrio de Orabidea

Ofrecen platos de raza con estos principales: truchas con jamón, cordero al chilindrón o asado por encargo, pollo de corral y chuleta de ternera de Baztan

David De Jorge

David De Jorge

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:00

Los salmonetes muy churruscados o demasiado fritos, son un manjar que me chifla. Mi difunta madre los hacía a pelo en aceite frío y le ... quedaban blandurrios porque no tenía paciencia, «cocinaba con odio», ¡pobrecica! Me gustan de a palmo, limpios de escamas, con cabezas y egalas, bien sazonados y sepultados en harina de garbanzo, mejor si están húmedos para que se impregnen bien. Antes, en una sartén con abundante aceite de oliva, doro una cabeza de ajos laminados, los escurro a un plato y ya estoy nervioso. Sacudo los salmonetes para eliminar el exceso de harina, y de a pocos al aceite humeante, para que formen una coraza crujiente. Los escurro sobre la vajilla sin papel absorbente y al carajo el punto sonrosado, es el único pescado que me gusta pasado de cocción, muy hecho.

