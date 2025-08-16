Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Población y Fernando Canales muestran dos de sus exquisitas elaboraciones en el comedor de La Despensa del Etxanobe. Pankra Nieto
Gastronomía | Restaurantes

La Despensa del Etxanobe, un pedazo de restorán en la calle Ajuriaguerra

Guisan y se rodean de proveedores que les acercan las mejores golosinas para bordar la cocina vasca tradicional puesta al día, merluza, chipirones...

David De Jorge

David De Jorge

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:31

Está muy bien lo de irse al Nepal, a tomar birras a Ámsterdam o a Londres a comprar antiguallas y chupas de cuero a Camden ... Town, pero mejor nos iría si practicáramos más turismo local, visitando nuestros pueblos y las grandes capitales. En un titá se pone un donostiarra en Bilbao o un vitoriano en el casco viejo de Fuenterrabía, te lo pasas teta, no haces cola en los embarques ni te retrasan vuelos y limas esas asperezas chorras de los tópicos que tenemos unos vascos de otros: que si rancios, patateros, sosos o fantasmas. Instalaciones culturales y paisajes increíbles las hay por todas partes, y aunque la hostelería y el pequeño comercio anden hechas unos zorros, vuelves a casa con la sensación de vivir en un paraíso terrenal, seas de donde seas.

