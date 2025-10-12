Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Berto, elaborando en la cocina de su restaurante algunos platos de marisco y pescado.
Gastronomía | Restaurantes

D'Berto, los monstruos marinos de Marisol y Berto

Pone los dientes largos a quien se acerca porque la fachada es una manifestación de langostas, bogavantes y centollas descomunales

David De Jorge

David De Jorge

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:15

De crío pronunciábamos Sanxenxo con su 'g' y su 'j' y santas pascuas, porque en aquellos tiempos las 'x' estaban reservadas para xilófono o para ... saxofón y nos la traía al pairo, ciertamente. Si le dices 'Sangenjo' a un galego, te pregunta si eres de Madrid o qué carajo andas e imagino que si vas a pie por Mendelu y le preguntas a los de las huertas por dónde tiras hacia 'Fuenterrabía', pasará algo parecido y te querrán pegar fuego por hereje y colaboracionista. Empiezo este artículo con un gran memez para recordar mis vacaciones de chaval por Galicia y las cuchipandas que nos pegábamos de vieiras al horno, empanada de bacalao y pasas, melindres, filloas y tarta helada.

