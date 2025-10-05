Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de la entrada al bar Curotiña de A Pobra do Caramiñal.
Curotiña, la taberna'chuliña' de Berta en A Pobra

Tasca de pueblo desapercibida donde bordan sus especialidades: pimientos fritos, pulpo a feira, calamares o una tortilla insuperable

David De Jorge

David De Jorge

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:02

La ría de Arousa es un espectáculo sin rival y conmueve su horizonte plagado de bateas, que forman parte de un paisaje inconfundible. Si visitan ... A Pobra do Caramiñal, suban a Curota y si hay suerte y el día es claro verán Sálvora, protegiendo la bocana, y sus hermanas Ons y Cíes o el monte de Santa Trega, ya casi en los límites de Portugal. Los zampones como yo solo vemos bateas e imaginamos latas de mejillones de Ramón Franco, gordos, rechonchos y empapados de ese escabeche fino que no tiene rival. A la salida del pueblo, en Punta Saleira, encontrarán un desvío impracticable que lleva hasta sus instalaciones, ándense con ojo porque acabas reventando el maletero de cajas y dejando la cartera tiesa.

