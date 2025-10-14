La brasa, ese gran aliado de la tradición

Hika Txakolindegia - Parrilla, cocina económica y txakoli

Roberto Ruiz dirige los fogones de una cocina situada en el corazón de la bodega HIKA. La parrilla se proyecta como el eje de la parte gastronómica. Esta bodega de txakoli de última generación cuenta con un proyecto gastronómico integral en el que el producto local y cercano, junto con sus vinos, es el gran protagonista, creando una cocina de paisaje que cautiva a sus clientes.

Amasa - Villabona / Otelarre, 40 / 943 65 29 41 / 943 14 27 09 / www.hikatxakolina.com