La brasa, ese gran aliado de la tradición
Una técnica ancestral convertida hoy día en un reclamo gastronómico; así es la parrilla, ese juego entre el fuego, el calor y los tiempos que nos permite disfrutar de carnes y pescados en su máxima expresión
Álex López
Martes, 14 de octubre 2025, 09:40
Hika Txakolindegia - Parrilla, cocina económica y txakoli
Roberto Ruiz dirige los fogones de una cocina situada en el corazón de la bodega HIKA. La parrilla se proyecta como el eje de la parte gastronómica. Esta bodega de txakoli de última generación cuenta con un proyecto gastronómico integral en el que el producto local y cercano, junto con sus vinos, es el gran protagonista, creando una cocina de paisaje que cautiva a sus clientes.
Amasa - Villabona / Otelarre, 40 / 943 65 29 41 / 943 14 27 09 / www.hikatxakolina.com
Urbitarte - Un paraíso en la sierra de Aralar
Desde el año 1991 lleva abierta esta sidrería situada en la sierra de Aralar. Un marco incomparable, alejado del centro de Ataun, para disfrutar del tradicional menú de sidrería, bien sea sentado o de pie. En los meses fuera de temporada, de mayo a diciembre, es el momento perfecto para degustar la especialidad de la casa: carnes y pescados a la parrilla. Todo ello sin olvidarnos de la variada carta de postres de elaboración propia.
Urbitarte Ataun / Caserío Urbitarte - Barrio Ergoiena, s/n / 943 18 01 19 / www.urbitartesagardotegia.com
Asador Kattalin - Allí donde encontrar producto local y de mercado a la brasa
Han pasado ya 35 años desde que el recordado Juan Manuel Garmendia y Arantxa Agirrezabala pusieran en marcha el Asador Kattalin en Beasain. Desde el principio apostaron por una cocina tradicional y de temporada, con un producto de calidad como base de su cocina. Hoy, Arantxa sigue con esa misma propuesta, habiéndose convertido en especialistas en la parrilla, sobre la que asan tanto carnes como pescados, dando siempre importancia al producto de temporada y del entorno.
Asador Kattalin – Beasain / Katea, 4 / 943 88 92 52 / www.kattalin.com
Asador Urkiola - Esencia tradicional y pasión por la parrilla
Ubicado en el centro de Beasain, combina su esencia tradicional en un espacio más cálido y actual en esta nueva etapa, en la que Iñigo Urkiola toma el relevo de este restaurante inaugurado en 1989. La carta está elaborada con producto de temporada, destacando las kokotxas de merluza a la parrilla, el txipirón de anzuelo a la parrilla o los carabineros a la parrilla. Los pescados frescos a la parrilla (besugo, rodaballo...) y la txuleta de viejo son el sello de identidad de este acogedor asador.
Asador Urkiola / Beasain / Mayor, 7 / 943 08 61 31 / www.asadorurkiola.com
Aratz Erretegia - Primera parrilla eléctrica a medida para carnes y pescados
Se ha ganado a pulso un lugar entre los asadores de referencia de Gipuzkoa. Trabajando siempre con producto de primera calidad, apuesta por carne kilómetro cero, apoyando así a los productores locales para poner sobre la mesa una txuleta imponente trabajada a la perfección en la primera parrilla eléctrica hecha a medida del Estado. Cuenta con oteadores de vacuno del prestigio de Abere e Iraitz Estévez. A la carne de importación Guikar se suman los pescados a la parrilla que completan una gran oferta.
Aratz Erretegia / Donostia-San Sebastián / Igara Bidea, 15 / 943 21 92 04 / www.restaurantearatz.com
Asador Aldanondo - Una gran txuleta en el corazón de Donostia
La parrilla de carbón y las txuletas son para Mikel Mayán dos de sus buques insignia en estos seis años de singladura, tiempo en el que ha convertido Aldanondo en todo un referente en San Sebastián. Representante del Bocuse d'Or 97 y campeón de España 95, Mayán ofrece una cocina tradicional vasca basada en la autenticidad de los sabores y en las texturas reales del producto, en un ambiente familiar y amable.
Este mítico local ha sido ensalzado por múltiples escritores y cineastas que han disfrutado de la calidad de su propuesta sobre las brasas.
Asador Aldanondo / Donostia-San Sebastián / Euskal Herria, 6 / 943 45 82 11 / www.asadoraldanondo.com
Casa Urola - Tradición renovada y una gran parrilla
Casa Urola es un histórico restaurante fundado en 1956 en el corazón de la Parte Vieja donostiarra. Regentado desde 2012 por Pablo Loureiro y Begoña Arenas, Pablo elabora una cocina de tradición actualizada, de temporada, en la que la nobleza del producto se potencia con los aromas de la parrilla de carbón vegetal. Junto a los asados clásicos a la brasa de pescados y carnes, teniendo la txuleta un papel protagonista, destacan también las verduras, setas y mariscos. Además, cuenta con una surtida barra de pintxos.
Casa Urola / Donostia-San Sebastián / Fermín Calbetón, 20 / 943 44 13 71 / www.casaurolajatetxea.es
Maun - Pasión en llamas
En este acogedor local te sentirás como en casa, rodeado de una atmósfera familiar mientras disfrutas del mejor producto proveniente de los propios puestos del mercado. La parrilla, bajo la dirección de Unai Paulis, ganador del Premio Mejor Parrillero Talento Gastro 2024, y de Mateus Mendes, con amplia experiencia internacional, es el escenario donde los ingredientes cuidadosamente seleccionados cobran vida en cada plato, creando experiencias gastronómicas que no solo conquistan el paladar, sino que también transmiten calidez y cercanía.
Maun / Donostia-San Sebastián / Mercado San Martín / 722 761 705 / www.maun.eus