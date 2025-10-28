Bistró del Londres el renacer de un restaurante abierto al territorio

Ubicación privilegiada. El Hotel de Londres y de Inglaterra se ubica en el epicentro de la capital guipuzcoana y recientemente ha reformado el fondo y la forma de sus espacios de restauración

Romper con la etiqueta de 'restaurante de hotel' y reivindicarse como un espacio de restauración con nombre e identidad propios abierto, no solo a los huéspedes, sino también a los autóctonos que busquen disfrutar de una experiencia gastronómica completa con unas de las mejores vistas de Donostia y un servicio a la altura de tan emblemático lugar.

Esa ha sido una de las grandes motivaciones que ha llevado al Hotel de Londres y de Inglaterra a sumergirse en una profunda renovación gastronómica. Una transformación integral que trasciende lo físico -aunque a la vista es claramente perceptible- para instalar una nueva esencia gastronómica que tan bien refleja el nuevo nombre del restaurante: Bistró.

Atrás queda la Brasserie Mari Galant para dar inicio a una nueva etapa que pivota sobre la fluidez y la versatilidad, en aras de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y a la diversidad de perfiles de consumidores. Junto con ello, también se ha logrado dotar al equipo de trabajo de un espacio más práctico, operativo y cómodo, algo esencial de cara a lograr un servicio exitoso.

«La Brasserie Mari Galant se ha reconvertido en un Bistró que apuesta por una actualización del clasicismo donostiarra»

«Bistró, Lounge Bar y terraza son espacios con cartas diferentes pero conectados, para que el cliente fluya por ellos en función de su apetencia»

En el recién renovado espacio de restauración del Hotel de Londres puede respirarse un aire contemporáneo que, influido por sus vistas a la bahía de La Concha, se ha basado en el concepto de la marea; materializándose en espacios fluidos y conectados, pero con propuestas diferenciadas y con la opción de privatizarse en caso necesario.

Así, el visitante puede elegir entre tomar el aperitivo al aire libre en su privilegiada y encantadora terraza; disfrutar de un picoteo o un cóctel de autor en un ambiente relajado y cómodo en el Lounge Bar; o pasar a comer o cenar a la zona del restaurante Bistró. O, por qué no, combinar en una única visita las xperiencias en cada uno de los espacios, en función de lo que nos apetezca vivir en cada momento.

Entre la tradición y la innovación

Pero que nadie piense que el Hotel de Londres ha renunciado a su clasicismo. Ni mucho menos. Esta renovación se ha realizado respetando siempre la historia, las vivencias y, en definitiva, la esencia de un edificio centenario e icónico que, con su particular arquitectura, ha logrado erigirse como una de las edificaciones emblemáticas de Donostia. Un escenario privilegiado que personas alojadas y locales pueden disfrutar por igual y cuya transformación gastronómica ha afectado no solo a la forma, con esa reforma física; sino también al fondo, con una nueva identidad culinaria que refleja el clasicismo donostiarra actualizado. Con una propuesta de alta gastronomía basada en la exquisita materia prima del entorno y de temporada, el nuevo concepto culinario gira en torno a una mirada renovada del recetario tradicional vasco. En la carta del Bistró (disponible a diario de 12.30 a 15.30 h. y de 19 a 22.30 h.) no faltan clásicos como la sopa de pescado, la ensalada de bogavante, el txangurro a la donostiarra, la merluza en salsa verde con almejas y kokotxas o la tortilla de patatas. Esta última la acompañan ahora de una acertada pincelada de caviar y forma parte también de la oferta 'non-stop' del Lounge Bar, más enfocada en los pintxos, las raciones o platos más informales tipo pizzas, sándwiches o una exquisita hamburguesa de txuleta. Disponible a diario de 11 a 1 -los sábados alargan hasta las 2-, disponen de una carta reducida para disfrutar en su terraza. De forma complementaria a estas cartas se halla otra adicional, de un llamativo color rosa, que aguarda una larga lista de propuestas de coctelería. Los cócteles de autor son la gran incorporación a la oferta de bebidas del Hotel de Londres, que cuenta con un módulo de primer nivel diseñado 'ad hoc' en Noruega. Tomarse una copa en este hotel es una experiencia de otro nivel.

Una actuación integral

Se trata, en definitiva, de una transformación que parte del asesoramiento gastronómico recibido por parte de la agencia Imago y que se ha hecho efectiva gracias al proyecto y la dirección de obra realizados por el estudio de arquitectura e interiorismo Et In arcadia Ego, a cargo de Rafael Sitges y Mario Soto; y al material de cocinas profesionales de CH Group.

La renovación se refleja en todos los espacios de restauración del hotel -Bistró, Lounge Bar y terraza-, abarcando también otros servicios exclusivos como el servicio de habitaciones y la sección de bodas y eventos.

También el desayuno se ha reconvertido, pasando del tradicional estilo bufé libre hacia un formato de mercado más práctico, versátil y, sobre todo, representativo de la tierra por el que se divide en puestos de quesos, embutidos, pastelería, fruta… Un guiño a espacios como San Martín o La Bretxa que han marcado el desarrollo gastronómico de la capital guipuzcoana.

Uno de los grandes hitos de esta renovación gastronómica será la recuperación de aquellas jornadas temáticas que causaron sensación. Queda, por tanto, confirmado que sobre el mes de mayo regresará la Jornada de la Verdura, que propondrá un menú diseñado y elaborado exclusivamente a base de los tesoros de la huerta navarra.

Una actualización que, además, ha servido de antesala a la renovación integral de la identidad del hotel. Y es que el Hotel de Londres, próximamente, estrenará una nueva imagen corporativa inspirada en su distintiva cúpula que irá, poco a poco, inundando todos los espacios corporativos.

Podrán cambiar muchas cosas, pero 'el Londres' seguirá siendo uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la capital guipuzcoana. Un espacio en el epicentro de la ciudad con sus puertas abiertas para acoger y ofrecer un rato agradable a cualquier persona, cualquiera que sea su origen y su plan. ¿Quedamos en el Londres?

