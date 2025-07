El arte de un buen café

El Aeropress es una técnica para la elaboración del café. Se trata de una herramienta donde se incorporan el agua y el café molido, y, ... a través de la presión ejercida con la propia mano, se consigue el café. Una técnica de elaboración que queda a medio camino entre el espresso, el más común y donde el café se obtiene tras una gran presión, y, el filtrado, donde la propia gravedad a través del goteo del agua da como resultado el café, un proceso más lento que el de los dos anteriores.

La técnica del Aeropress es la protagonista de la cita del próximo 26 de julio. La organización del Campeonato de Euskadi ha recaído en Simona Specialty Coffee Club, ese hogar del buen café de especialidad en Gros y seleccionado en la lista 'The Best Coffee Shops'. Serán 30 concursantes quienes pelearán por obtener el billete para el Campeonato Nacional, y, quien sabe si luego para el Mundial. Aprovechando que la cita aterriza en Donostia, el equipo de Simona ha decidido organizar un programa completo abierto al público. La cita será en el rooftop del The Social Hub donostiarra, a partir de las 11 de la mañana, dónde, además del campeonato en sí, habrá una pequeña feria y diferentes actividades. Ya que la fecha coincide con el Jazzaldia, también habrá música directo. Todo ello buscando crear una comunidad, ampliar la cultura cafetera y ayudar a que la gente se siga formando. Un plan perfecto para conocer de cerca el amplio mundo del café y disfrutar del verano donostiarra.

Dirección Ramon Maria Lili 2

Comedor 1 para 55 comensales

Cierre Nunca / Horario de 9 a 19, cocina abierta de 9 a 15

PRECIOS

Precio carta 15-20€.

Precios platos Señorita Croque 11,50€ / Benedicto Garashi 13,50€ / Don Pastrami

15,00€ / Simona cookie 3,00€ / pistaccio cookie 3,50€ / Desayuno Barista 6,00€

Con la excusa de conocer de cerca los detalles de este Campeonato de Euskadi de Aeropress me acerqué a conocer las bondades culinarias de Simona Specialty Coffee Club y he de deciros que disfruté de uno de los mejores desayunos de la ciudad. Una muy interesante manera para disfrutar del arte de su café es optar por el 'Desayuno Barista', donde te ofrecen tres diferentes: un espresso y un filtrado elaborados con el mismo café, y, un cortado, elaborado con otro y la leche fresca que les trae Fermin cada día. Con ello puedes apreciar las diferentes características que le aporta cada elaboración y los matices y carácter de cada café, toda una experiencia.

Para comer, tuve mis dudas entre la 'Señorita Croque', el 'Benedicto Garashi' o 'Don Pastrami'. Al final opté por la primera opción, y, acerté de lleno. Un hojaldre relleno de jamón y queso, que se lo preparan en el obrador Elexco en Igara, y, que culminan con una bechamel de queso Idiazabal, parmesano rallado, cebollino y un huevo cocinado a baja temperatura, ahí es nada, un placer en boca, si sois como yo, apasionados del queso, lo vais a disfrutar como enanos. Como las cookies, la Simona, que los acompaña desde el principio y que la elaboran con chocolate oscuro y la acompañan con nueces y sal Maldon, o, la Pistaccio, ambas deliciosas.

Simona es el proyecto de las hermanas Paloma y Ximena Bayona, Alexis Forzan y Patrick Wiedekamp. Paloma es profesional de la sala y barista, Patrick cocinero, Ximena directora creativa y Alexis barista profesional. 4 mexicanos que aterrizaron por diferentes razones en nuestra ciudad y que unieron sus fuerzas, pasión y conocimiento para crear su propio proyecto en Donostia, uno de los grandes templos del café de la ciudad. Buscan ponen en valor todo el trabajo que lleva un grano de café detrás, las personas que cuidan las tierras donde se producen, todo el respeto con el que seleccionan y miman cada grano, y, luego ese viaje, donde los tostadores le aportan su sapiencia y personalidad, para crear cafés especiales, de mucho valor gastronómico.

Intentan transmitir todo ese proceso a través de cada taza de café que sirven, y, también organizando cursos para que la gente se puede sumergir y conocer el maravilloso mundo del café. Realizan diferentes colaboraciones, trabajando con diferentes tostadores, como los donostiarras de Old Town Coffee, pero, van cambiando, buscando diferentes perfiles para que la gente pruebe y conozca tipos de café. Cuentan con una carta de cafés muy selectos, unas 20 referencias, que son top, para tomar por taza.

Tengo muy claro que volveré para probar el «Don Pastrami», el sandwich que elaboran con pan de Kuskurro y rellenan con el pastrami elaborado por Rooftop Smokehouse, alcaparras, salsa tártara, chucrut con toque de chipotle y queso provolone; y el «Benedicto Garashi», su versión de los huevos benedictinos acompañados de una salsa holandesa acevichada, aguacate y a elegir entre el salmón o el jamón ahumado, sin olvidarme de su extraordinario café. No os olvidéis de la cita del 26 de julio,y, si no, acercaros cualquier día a disfrutar del Simona Specialty Coffee Club, os estarán esperando. On egin!