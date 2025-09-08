Receta de tarta de queso fría
Ingredientes y elaboración de tarta de queso fría
Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:00
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
25 min.
Tiempo de cocción
5 min.
Tiempo total
30 min.
Comensales
8
Calorías
255 Kcal / ración
Categorías
Postre
Ingredientes
Preparación
A continuación los pasos para la elaboración de la receta
1
Preparación de la base
Meter las galletas en una bolsa de congelados, machacar con el palo de un mortero hasta triturarlas. Derretir la mantequilla. Juntar las dos cosas en un bol y mezclar bien. Untar un molde de 24cm con aceite y verter la mezcla de galleta. Cubrir la base del molde apretando con una lengua hasta dejar la base lisa y homogénea. Meter el molde al congelador.
2
Preparación de la mezcla
Hidratar la gelatina durante 5 minutos en un vaso con agua. Calentar la leche en un cazo, añadir la gelatina hidratada y mezclar hasta disolver. Volcar esta mezcla en un bol junto con el queso y mezclar con una varilla. Por otro lado, montar la nata fría con el azúcar y añadirlo al bol junto con el queso. Mezclar con movimientos envolventes.
3
Preparación de la tarta
Sacar el molde, verter la mezcla y alisar con una lengua o espátula. Llevar a la nevera durante unas 4 horas.
4
Emplatado
Pasado el tiempo, desmoldar y cubrir con mermelada. Cortar una cuña y servir.
