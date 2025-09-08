Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Receta de tarta de queso fría

Receta de tarta de queso fría

Ingredientes y elaboración de tarta de queso fría

Sartén y Cazo

Sartén y Cazo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:00

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    25 min.

  • Tiempo de cocción

    5 min.

  • Tiempo total

    30 min.

  • Comensales

    8

  • Calorías

    255 Kcal / ración

Categorías

Postre

Ingredientes

  • 350 gr de queso de untar

  • 125 ml de leche

  • 350 ml de nata

  • 100 gr de azúcar

  • 4 hojas de gelatina

  • 200 gr de galletas

  • 80 gr de mantequilla

  • Mermelada de grosella

  • Aceite de girasol de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparación de la base

Meter las galletas en una bolsa de congelados, machacar con el palo de un mortero hasta triturarlas. Derretir la mantequilla. Juntar las dos cosas en un bol y mezclar bien. Untar un molde de 24cm con aceite y verter la mezcla de galleta. Cubrir la base del molde apretando con una lengua hasta dejar la base lisa y homogénea. Meter el molde al congelador.

  1. 2

    Preparación de la mezcla

Hidratar la gelatina durante 5 minutos en un vaso con agua. Calentar la leche en un cazo, añadir la gelatina hidratada y mezclar hasta disolver. Volcar esta mezcla en un bol junto con el queso y mezclar con una varilla. Por otro lado, montar la nata fría con el azúcar y añadirlo al bol junto con el queso. Mezclar con movimientos envolventes.

  1. 3

    Preparación de la tarta

Sacar el molde, verter la mezcla y alisar con una lengua o espátula. Llevar a la nevera durante unas 4 horas.

  1. 4

    Emplatado

Pasado el tiempo, desmoldar y cubrir con mermelada. Cortar una cuña y servir.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4 Sigue en directo el Alarde de Hondarribia
  5. 5

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  6. 6 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  7. 7

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  8. 8 Bandera de La Concha: Clasificaciones de la categoría masculina
  9. 9 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  10. 10 La psicóloga Silvia Congost sobre las parejas: «Si te deja y te pide tiempo para ver si te echa de menos, está con otra persona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Receta de tarta de queso fría