Receta de tarta de queso fría Ingredientes y elaboración de tarta de queso fría

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 25 min.

Tiempo de cocción 5 min.

Tiempo total 30 min.

Comensales 8

Calorías 255 Kcal / ración Categorías Postre Ingredientes 350 gr de queso de untar

125 ml de leche

350 ml de nata

100 gr de azúcar

4 hojas de gelatina

200 gr de galletas

80 gr de mantequilla

Mermelada de grosella

Aceite de girasol de Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Preparación de la base

Meter las galletas en una bolsa de congelados, machacar con el palo de un mortero hasta triturarlas. Derretir la mantequilla. Juntar las dos cosas en un bol y mezclar bien. Untar un molde de 24cm con aceite y verter la mezcla de galleta. Cubrir la base del molde apretando con una lengua hasta dejar la base lisa y homogénea. Meter el molde al congelador.

2 Preparación de la mezcla

Hidratar la gelatina durante 5 minutos en un vaso con agua. Calentar la leche en un cazo, añadir la gelatina hidratada y mezclar hasta disolver. Volcar esta mezcla en un bol junto con el queso y mezclar con una varilla. Por otro lado, montar la nata fría con el azúcar y añadirlo al bol junto con el queso. Mezclar con movimientos envolventes.

3 Preparación de la tarta

Sacar el molde, verter la mezcla y alisar con una lengua o espátula. Llevar a la nevera durante unas 4 horas.

4 Emplatado

Pasado el tiempo, desmoldar y cubrir con mermelada. Cortar una cuña y servir.

