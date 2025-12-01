Receta de risotto de Wagyu

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:07

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    10 min.

  • Tiempo de cocción

    50 min.

  • Tiempo total

    60 min.

  • Comensales

    2

  • Calorías

    590 kcal / ración

Categorías

Carnes y guisos

Ingredientes

  • Lingote de Wagyu Japonés de Okelan

  • 1 cebolla

  • 250 g de champiñones

  • 80 g de queso Idiazabal

  • 160 g de arroz

  • 800 ml de caldo

  • 1 vaso de vino blanco

  • 30 g de mantequilla

  • Perejil fresco picado

  • Pimienta

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparar el risotto

En una cazuela baja con un chorrito de Aceite de Oliva Virgen Extra, sofreímos una cebolla picada finamente. Incorporamos los champiñones y cuando estén dorados añadimos el arroz y mezclamos bien durante un minuto. Vertemos un vaso de vino blanco y a fuego fuerte dejamos que evapore el alcohol. Bajamos el fuego y comenzamos a añadir el caldo caliente poco a poco sin dejar de remover. Según se vaya consumiendo vamos añadiendo un par de cazos más y seguimos removiendo. Hacemos esto hasta que el arroz esté en su punto, serán unos 18 minutos. Retiramos del fuego y ponemos la mantequilla removemos hasta que se funda por completo y añadimos el queso rallado. Removemos de nuevo.

  1. 2

    Cocinar el Wagyu

En una sartén caliente colocamos el lingote de Wagyu, previamente atemperado, y lo doramos por todas sus caras durante unos segundos por cada una de ellas. Retiramos a una tabla y lo laminamos finamente con un cuchillo muy bien afilado. Añadimos sal y pimienta.

  1. 3

    Emplatado

En la base de un plato ponemos unas cucharadas de risotto y encima colocamos con cuidado las láminas de Wagyu. Terminamos decorando con perejil fresco picado.

