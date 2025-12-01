Receta de risotto de Wagyu
Ingredientes y elaboración de risotto de Wagyu de Okelan
Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:07
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
-
Tiempo de preparación
10 min.
-
Tiempo de cocción
50 min.
-
Tiempo total
60 min.
-
Comensales
2
-
Calorías
590 kcal / ración
Categorías
Carnes y guisos
Ingredientes
Preparación
-
A continuación los pasos para la elaboración de la receta
-
1
Preparar el risotto
En una cazuela baja con un chorrito de Aceite de Oliva Virgen Extra, sofreímos una cebolla picada finamente. Incorporamos los champiñones y cuando estén dorados añadimos el arroz y mezclamos bien durante un minuto. Vertemos un vaso de vino blanco y a fuego fuerte dejamos que evapore el alcohol. Bajamos el fuego y comenzamos a añadir el caldo caliente poco a poco sin dejar de remover. Según se vaya consumiendo vamos añadiendo un par de cazos más y seguimos removiendo. Hacemos esto hasta que el arroz esté en su punto, serán unos 18 minutos. Retiramos del fuego y ponemos la mantequilla removemos hasta que se funda por completo y añadimos el queso rallado. Removemos de nuevo.
-
2
Cocinar el Wagyu
En una sartén caliente colocamos el lingote de Wagyu, previamente atemperado, y lo doramos por todas sus caras durante unos segundos por cada una de ellas. Retiramos a una tabla y lo laminamos finamente con un cuchillo muy bien afilado. Añadimos sal y pimienta.
-
3
Emplatado
En la base de un plato ponemos unas cucharadas de risotto y encima colocamos con cuidado las láminas de Wagyu. Terminamos decorando con perejil fresco picado.