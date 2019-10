Todos quieren a Carme Ruscalleda Carme Ruscalleda agradece el banquete en su honor. Gente entre fogones Siete chefs de tres estrellas Michelin prepararon un exquisito menú en el 'homenaje-cena' celebrado en el Basque Culinary Center | JOTI DÍAZ Miércoles, 9 octubre 2019, 11:05

Carme Ruscalleda, la gran dama de la cocina catalana, vivió el pasado lunes un día largo y emotivo. El comité técnico de San Sebastian Gastronomika, formado Andoni Luis Aduriz, Josean Alija, Hilario Arbelaitz, Juan Mari Arzak, Eneko Atxa, Elena Arzak, Martín Berasategui y Pedro Subijana decidió homenajearle por su magnífica carrera en los fogones en el restaurante San Pau. Carme cerró su restaurante el año pasado, pero no tira la toalla y reflexiona ahora nuevos proyectos con su marido Antoni Balam. El domingo llegó a nuestra ciudad y con su marido disfrutó de la noche, en una terraza en el Boulevard, donde le saludamos. Comentó que estaba encantada, «Esta ciudad es maravillosa y me gusta visitarla. Estoy encantada con el homenaje de la organización y mis compañeros».

Si en la mañana del lunes fue la protagonista en el escenario del Kursaal, acompañada de todos los grandes chefs, por la noche también fue reconocida en la cena celebrada en el Basque Culinary Center. Allí en nuestra Univesidad de referencia en el mundo de gastronomía siete chefs con estrellas Michelin, nos obsequiaron con un banquete de matrícula Lo disfrutaron 190 invitados, que antes en el aperitivo, gozaron con las ostras de Sorlut, los tipos de caviar de Real Caviar, el jamón de COVAP, el surtido de panes de la firma donostiarra The Loaf y la cerveza San Miguel.

Luego en el amplio comedor, los siete chefs nos obsequiaron con sus creaciones. Angel León, del restaurante Aponiente en Puerto de Santa María, abrió con «Beicon marino». Le siguió Joan Roca, del restaurante El Celler de Can Roca, con «Merengue de tartufo con yemas de codorniz confitadas». El televisivo Jordi Cruz, (Masterchef), con su restaurante Abac de Barcelona, ofreció «A modo de niguri de calamar atemporado y pieles de atún cocida, salmón salvaje y yema curada, huevas de trucha, mantequilla de soya y texturas de nori. El vizcaino Eneko Atxa, chef del restaurante Azurmendi, «Quisquilla, gel vegetal y tomate viejo». Juan Mari y Elena Arzak, «Pescado del día con shio koji. Pedro Subijana, con su equipo del restaurante Akelarre «Lubina umami» y el postre, obra de Martín Berasategui, de su restaurante de Lasarte y del Lasarte de Barcelona, «Limón con jugo de albahaca, judía verde y almendra, gominola de fresas corazón berry y to fee crujiente de avellana.

El gran artista e imitador Carlos Latre presentó a los chefs y dedicó unos versos a Carme Ruscalleda

Los platos de este ágape se acompañaron de aceite de oliva virgen extra Abbae de Quiles; los panes The Loaf y aguas minerales Panna y S. Pelegrino. Los vinos de Tenerife: Tinto El Joven 2018 (Bodega Cráter); Momentos Blanco Seco (Bodega Ferrera); Tinto Vijariego Negro 2018 (Bodega Vera de la Fuente); Blanco Vidonia (Bodega Suerte del Marqués); Humbolt tinto (Bodega Bitsa) y Blanco Esencia Malvasia (Bodega Cumbres de Abona). Los invitados fueron obsequiados con una trufa de Trufbox.

La mesa presidencial estaba compuesta por Carme Ruscalleda, su marido Antoni Balam y s hijo Raúl, chef del restaurante Moments de Barcelona; el alcalde Eneko Goia y su esposa Leire Caridad; José Mari Aizega, director del Basque Culinary Center y la directora de Comunicación, Patricia Rodríguez; José Mari Bergareche, presidente de EL DIARIO VASCO y David Martínez, director general; Bittor Oroz, viceconsejero del Gobierno Vasco y Roser Torras, directora de San Sebastián Gastronomika. Responsables del Grupo Vocento: Iñigo Iribarnegaray, Benjamín Lana, Iñaki Arechabaleta, Iñigo Argaya, Oscar Campillo, y Luis Enriquez; el director general de El Correo, Iñigo Barrenechea; la gerente de Madrid Fusión Lourdes Plana y su marido José Luis Suárez y el periodista José Carlos Capel y su esposa Julia Pérez. En otra mesa, el diputado Denis Itxaso; el director de Turismo, Iker Goiria y el técnico Xabier Eleizegi; la concejala Marisol Garmendia; Isabel Cortadi, directora de Eventos de DV y Javier Yurrita de CM Gipuzkoa; mi compañero Mitxel Ezquiaga; Carlos Latre, gran artista, excelente humorista, showman, actor, presentador e imitador, con su esposa Yolanda Marco. Presentó a los chefs, a Carme Ruscalleda, que agradeció el reconocimiento y cerró la fiesta.

También acudieron, entre otros invitados Ignacio Navarro, Pedro Sánchez , Itziar Mehave y Susana Urkijo, del Banco Sabadell.