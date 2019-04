Los pros y los contras que tiene consumir arroz integral en vez de arroz blanco UNSPLASH Probablemente creas que comer la versión integral de los alimentos es la opción más sana pero no necesariamente es así. Te vamos a contar los pros y los contras que tiene consumir arroz integral frente a la opción del arroz blanco TAMARA IZQUIERDO Lunes, 1 abril 2019, 08:13

A la pregunta ¿es más sano el arroz integral o el arroz blanco? Cualquiera respondería que el integral porque es lo que nos han inculcado desde hace décadas a través de los medios de comunicación, pero si lo analizamos en profundidad te darás cuenta de que no es así necesariamente. Ahora verás que los alimentos más sanos para tu dieta no son en todo caso los integrales.

Diferencias entre arroz integral y arroz blanco

Un grano de arroz integral se compone de salvado, donde se concentra la fibra, vitamina minerales, antioxidantes y fitoquímicos; el endospermo, donde están las proteína, carbohidratos, algunos minerales en pequeñas cantidades y vitaminas del grupo B; y el germen, que contiene la grasa del alimento, antioxidantes y fitoquímicos. Al arroz blanco se le deja solo el endospermo.

Aunque a nivel nutricional el arroz integral presenta más cantidad de micronutrientes que el blanco ahora veremos que en la práctica los del arroz integral se reducen. Pero antes, te diremos que en cuestión de calorías no hay prácticamente diferencia, así que si crees que el arroz integral engorda menos no es así. Veremos si es más saludable que el blanco.

Cómo te decíamos, el arroz integral, aunque en un primer momento presentaría más valor nutricional que el blanco, un estudio del Departamento de Tecnología y Ciencia de Alimentos de la Universidad Federal de Santa María concluyó que «a pesar del mayor contenido de nutrientes del arroz integral en comparación con el arroz blanco, los datos experimentales no proporcionan evidencia de que la dieta del arroz integral sea mejor que la dieta basada en el arroz blanco. Los posibles factores antinutricionales presentes en el arroz integral tienen efectos adversos en la biodisponibilidad de los nutrientes de este cereal.» En este sentido quedarían entonces empatados.

Qué pasa con los antinutrientes y los contaminantes

El arroz integral contiene fitatos, compuestos que inhiben la absorción de nutrientes y son los que disminuyen el valor nutricional de este alimento. Así que, aunque en un principio pueda parecer que la versión integral es más saludable por tener el grano entero, al verse inhibida esa absorción de nutrientes por culpa de los fitatos que contiene el arroz integral pone al mismo nivel nutricional ambas versiones del alimento.

Otro problema que presenta el arroz integral es su contenido en arsénico, hasta un 80% más que el arroz blanco, ¡sí, has leído bien! ¿A que ya no te parece tan buena opción el arroz integral?

Que nos dice el índice glucémico

Aquí claramente la balanza se equilibraría hacia el lado del arroz integral porque presenta un menor índice glucémico que el del arroz blanco. Lo que supone que un alimento tenga un alto índice glucémico es que hace que los niveles de glucosa en sangre se eleven disparando la insulina que para deshacerse de ese exceso de azúcar la acumula en forma de grasa, es decir, engordas.

Sin embargo ya te hablamos en su día de la famosa Dieta Okinawa, la que siguen los habitantes de una de las zonas más longevas del planeta. Este pueblo japonés basa su alimentación entre otras cosas en arroz, arroz blanco, y son delgados y tienen una salud envidiable. ¿Cuál es el secreto entonces? El secreto está en saber combinar los alimentos correctamente controlando las cantidades.

¿Es mejor el arroz integral o el arroz blanco?

Con la información que te hemos dado podrás ver que ambos tienen cosas buenas y cosas que no lo son tanto. En la mesura suele estar la solución así que, depende de tus preocupaciones saludables, de cómo cocines tus platos y de la cantidad de arroz que incluyas en tu dieta, así como las combinaciones que hagas de alimentos. Puedes perfectamente tomar cualquiera de los dos sin excederte, pero ahora has podido comprobar que el arroz blanco no debería estar tan demonizado y podrías incluirlo en tu dieta saludable, ¿verdad? ¿Y tú? ¿ahora eres del team integral o del team blanco?