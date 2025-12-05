¿Te atreves con el solomillo Wellington? Paulis y Mendes, sí

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:06 Compartir

Es una elaboración con cierta dificultad, pero que es muy agradecida: cunde en cualquier cita navideña y, además, con ella sorprenderás a tus invitados. Y si Unai Paulis y Mateus Mendes, de MAUN, te enseñan los trucos para prepararla, el resultado será perfecto.

Una de las claves a la hora de elaborar un solomillo Wellington es, sin duda, la materia prima y, en este caso, los dos jóvenes cocineros juegan con ventaja, porque utilizan una exquisita pieza de solomillo de Cárnicas Goya. «Siempre tienen un producto espectacular para nosotros», reconoce Paulis.

A la hora de preparar esta histórica receta, lo primero que hacen es separar el solomillo en tres partes y quitarle la fibra, para que su bocado quede lo más tierno posible. Después, lo marcan por todos los lados durante el mismo tiempo -30 segundos- y lo dejan enfriar.

Con el solomillo a la temperatura adecuada y con la ayuda de un papel film, la pieza se va envolviendo con diferentes capas: la primera, la que rodea la pieza de la carne, es la del paté de foie gras; después, se pone una salsa duxelle elaborada con champiñones; y, más tarde, se rodea con jamón. Por último, se quita el plástico y se envuelve la elaboración en hojaldre.

Una vez pincelado el hojaldre con el huevo, se mete al horno en torno a 20 minutos. El resultado es una carne en su punto en una elaboración tan emblemática como sabrosa que los asistentes a DV Gunea terminaron aplaudiendo.