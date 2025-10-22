Leticia Landa, ganadora del Basque Culinary World Prize 2025

Integración entre fogones. La chef estadounidense Leticia Landa, hija de inmigrantes mexicanos, ha sido proclamada este miércoles ganadora del Basque Culinary World Prize 2025 -considerado ... el 'Nobel de la Gastronomía'- por su papel en 'La Cocina', un proyecto con 20 años de trabajo orientado a generar oportunidades de formación, incubación y acompañamiento a personas en situación de exclusión con talento que buscan integrarse formalmente en el sector de la restauración en San Francisco.

Así, el trabajo de Landa ayuda a diferentes comunidades vulnerables para que puedan liderar sus propios negocios, hacerlos rentables y que se vuelvan parte del corazón productivo de sus ciudades. La ganadora de esta décima edición del Basque Culinary World Prize 2025 ha repartido su tiempo entre cocinas e iniciativas de voluntariado, por ello, ha agradecido que «este logro reconoce un trabajo colectivo, respaldado por un ecosistema de recursos y apoyo, que permite a este incredible comunidad de chefs y emprendedoras no sólo compartir su gastronomía sino también vivir de su talento y generar oportunidades de empleo en sus comunidades».

Aunque no ha podido recoger el premio de manera presencial, Landa también ha recalcado a través de un vídeo de agradecimiento, el esfuerzo y el tiempo que ha costado «cambiar y romper con las barreras que discriminan a las mujeres, a las personas inmigrantes y de bajos recursos. Todo ha sido posible gracias al trabajo en equipo y al trabajo desde el corazón».

La entrega de este premio se ha realizado en el GOe (Gastronomy Open Ecosystem) y la elección se ha llevado a cabo en Donostia por el Jurado del Basque Culinary World Prize, conformado por el Consejo Internacional Basque Culinary Center. El jurado está presidido por el chef Joan Roca, y formado por algunos de los cocineros y cocineras más influyentes del mundo. En esta ocasión también ha contado con Elena Arzak, Diego Guerrero y Aitor Arregi.