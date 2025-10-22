Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La entrega del premio se ha realizado en el GOe, con el chef Joan Roca como presidente del jurado. De la Hera

Leticia Landa, ganadora del Basque Culinary World Prize 2025

La chef estadounidense, hija de inmigrantes mexicanos, ha sido elegida como ganadora de la décima edición del 'Nobel de la gastronomía' por su labor social a través de la cocina

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:49

Integración entre fogones. La chef estadounidense Leticia Landa, hija de inmigrantes mexicanos, ha sido proclamada este miércoles ganadora del Basque Culinary World Prize 2025 -considerado ... el 'Nobel de la Gastronomía'- por su papel en 'La Cocina', un proyecto con 20 años de trabajo orientado a generar oportunidades de formación, incubación y acompañamiento a personas en situación de exclusión con talento que buscan integrarse formalmente en el sector de la restauración en San Francisco.

