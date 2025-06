La joven guipuzcoana que busca hacerse un hueco en Londres con sus pintxos vascos

Natalia Vázquez Martes, 24 de junio 2025, 08:58 Comenta Compartir

Lagastronomía vasca se extiende en Londres. Si hace unos meses la protagonista era Lucía Larragoiti y su proyecto de tartas de queso de La Maritxu, ahora es el turno de Eider Gajate Emazabel, hondarribiarra que ha conseguido clasificarse a la final del concurso internacional organizado por 'Jongga Kimchi', la marca asiática líder en kimchi (un plato tradicional coreano a base de vegetales fermentados), en colaboración con el prestigioso instituto culinario 'Le Cordon Bleu Londres' gracias a 'Sumendia', un aperitivo que combina ambas culturas.

La última fase de la competición en dicha escuela londinense fue el pasado 17 de junio donde el primero de los clasificados se llevó 3.000 libras, seguido del segundo y tercer puesto con 1.000 y 500 libras de premio respectivamente. «No me lo podía creer. Me emocioné y motivé muchísimo, pero cuando me di cuenta de que la mayoría eran cocineros profesionales y el nivel exigido muy alto, empecé a ponerme algo más nerviosa», relata la guipuzcoana que admite su sorpresa y entusiasmo cuando recibió la noticia de que su plato había quedado entre los 10 mejores.

Aunque por desgracia su eleaboración final no fuese una de las vencedoras, Eider Gajate se guarda el aprendizaje cosechado en esta experiencia: «Estoy contenta de lo lejos que ha llegado mi plato siendo amateur. Me ayudó a animarme más a participar en concursos de cocina promoviendo la cocina vasca».

El pintxo finalista está compuesto por una base de tortilla de kimchi crujiente, requisito del certamen, seguido en su centro de una ensaladilla rusa de kimchi y en la superficie del plato una yema de huevo marinada en soja. Al romperla, se produce un efecto visual que recuerda a la lava de un volcán, dándole el nombre al pintxo: 'Sumendia'. Sin duda una mezcla 'explosiva' que consiguió llamar la atención del jurado.

Una elaboración con la que la vecina de Hondarribia buscó «transformar el clásico pintxo de ensaladilla rusa», plato que principalmente iba a tener el nombre de 'Nire koreako laguna'. Sin embargo, cuando vio el resultado se percató de que «parecía un volcán pequeñito, además de que era más fácil pronunciar 'Sumendia' que el primer nombre que había pensado».

El proyecto vasco con audiencias internacionales

La hondarribiarra de 27 años complementa su trabajo en Londres de Marketing y Comunicación con su pasión, la cocina. Por ello, además de presentarse al concurso ha decidido abrir una nueva cuenta en redes sociales, @basquekitchenproject, en la que busca compartir recetas y sabores de la cocina vasca con una comunidad internacional: «Me gustaría demostrar que en las redes que la comida vasca es más que una 'Basque cheesake', y poder educar a un público extranjero para que aprendan a consumir producto local cada vez que vienen de turismo al País Vasco, o si hay empresas vascas exportando alimentos para que sepan identificarlos».

Añade que este proyecto gastronómico nace porque «cada vez que conocía a alguien nuevo en la industria y descubrían que era del País Vasco, siempre nos quedábamos hablando de la cocina vasca y de mis orígenes». Destaca que «al ver esa fascinación y reacción de muchas personas por la gastronomía de Euskadi, se me ocurrió lanzar el proyecto para hablar sobre la comida y cultura vasca».

Además de crear contenido en inglés sobre la gastronomía y cultura de Euskadi, Gajate cocina recetas tradicionales de nuestra cocina, cuenta sus experiencias viviendo en Londres y se ha propuesto a corto plazo innovar con ideas creativas para platos modernos, como 'Sumendia'.