La despensa ¿Cómo hacer la receta de torrija perfecta? La torrija es uno de los postres por excelencia. El postre por excelencia de la Semana Santa es también uno de los que más ha evolucionado. En la variedad está el gusto, pero siempre viene bien conocer algunos trucos para que el resultado sea perfecto Lunes, 13 abril 2020, 08:48

Si hay un postre típico de la Semana Santa, ése es la torrija. Aunque hoy en día se nos ofrezca a lo largo de todo el año en innumerables restaurantes, lo cierto es que su origen está en esta época del año, así como en la cuaresma. Y es que las torrijas servían para aprovechar el pan que no se consumía en un tiempo en el que no se podía comer carne y, además, no iba contra las normas que marca la cuaresma.

Pero con el tiempo, como tantas otras recetas, fue cambiando y, sobre todo de un tiempo a esta parte, son infinitas las versiones de torrija que podemos probar.

Y es que estas clases de torrija comienzan por el propio pan, ya que la fórmula de usar pan de días anteriores está perdiendo fuerza a favor de nuevas modas como el brioche o incluso el croissant. La infusión, es decir, el caramelo que se le añade también depende mucho de los gustos del cocinero o repostero y en este terreno, la mermelada de melocotón o albaricoque parece estar en auge, mientras que la guarnición de helado, así como el soplete para caramelizar la torrija, parecen innegociables en muchos restaurantes.

Consejos a tener en cuenta

En cualquier caso, existen algunos trucos que no podemos perder de vista a la hora de elaborar las torrijas y que empiezan, precisamente, a la hora de elegir el pan. No hay problema en remontarnos tiempo atrás y que éste sea el que ha sobrado en casa pero, eso sí, debe ser un pan de calidad, con poca corteza y con miga muy densa.

En lo que al remojo se refiere, es importante que se haga en leche fría; no templada ni caliente, ya que el pan la absorberá mejor y no se verá resentido. Lo ideal es dejarlo varias horas pero si tenemos mucha prisa, con un cuarto de hora por cada lado será suficiente. Justo después, es conveniente dejar las torrijas sobre una rejilla para que ésta suelte el exceso de leche, un paso que deberemos repetir una vez las hayamos rebozado en huevo abundante.

Un truco a la hora de elaborar las torrijas es dejar que éstas suelten el exceso de leche tras estar en remojo

Por último, a la hora de freír las torrijas es importante hacerlo en una sartén lo suficientemente amplia para que no se peguen entre ellas y, además, hacerlo en aceite de girasol, ya que éste siempre tiene menos sabor que el de oliva.