El sencillo truco para evitar un café con hielos acuoso

Ane Bergara Miércoles, 14 de mayo 2025, 08:08 Comenta Compartir

Se acerca el verano y signo de ello es que cada vez disfrutamos de jornadas con más horas de sol y más calurosas. Ello nos invita a disfrutar del café en frío o también conocido con diferentes términos como frappé, iced coffee o cold brew. Independientemente de cómo lo llamemos, una de las fórmulas más populares para consumir el café frío es agregándole hielo. Y esta es una opción a la que se suman muchas personas cuando suben las temperaturas.

Sin embargo, el tomar café con hielo (ya sea solo, cortado, con leche o como más nos guste), implica muchas veces que el hielo se derrita y, por tanto, nuestro apreciado café se vuelva acuoso o, como coloquialmente se dice, un 'aguachirri'.

Si eres consumidor habitual de café con hielo, seguro que sabes de lo que estamos hablando. Y da rabia, ¿verdad? Eso sí, que tu café se convierta en 'aguachirri' por el deshielo es algo que puedes solucionar de forma fácil. ¿No lo sabías?

Que el café con hielo se agüe es prácticamente inevitable si empleamos cubitos de hielo preparados con agua; si bien es cierto que hay hielos -como los industriales- que aguantan mucho mejor y más tiempo sin derretirse que, por ejemplo, los que podemos preparar en casa con una hielera o los habituales moldes.

¿Entonces? El truco no es otro que preparar hielos con un ingrediente que no sea agua y que, por tanto, no agüe nuestro café. Ese ingrediente que buscamos es, exactamente, el café. ¡Eureka!

Cómo preparar cubitos de hielo de café

El truco para evitar tomarnos un café con hielo acuoso es, precisamente, el preparar la bebida con cubitos de hielo hechos con café, en vez de los tradicionales hielos de agua. Fácil, ¿verdad?

Aunque hay quien rechaza este tip porque señala que el café se elabora con agua y que, por tanto, los cubos de hielo de café también se derriten -obviamente-, lo cierto es que la diferencia de sabor cuando se deshace uno u otro tipo de hielo resulta abismal.

La gran ventaja de emplear hielos hechos con café en nuestro café con hielo es que se evita que, al derretirse el hielo, se diluya el sabor del mismo, evitando tomarnos ese desagradable 'aguachirri'.

Lo mejor para convencerte de ello es que lo pruebes. Tan solo necesitas un molde de hielos y preparar café. ¡Sorpréndete con la diferencia!