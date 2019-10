LA DESPENSA Los 4 mejores postres dulces sin azúcar La OMS recomienda que el azúcar suponga el 5% del aporte de nuestra dieta. Estas alternativas libres de azúcar permiten disfrutar de deliciosos postres sin renunciar a nuestros caprichos Martes, 15 octubre 2019, 07:04

Que el exceso de azúcar en la dieta tiene consecuencias negativas para la salud es muy evidente. Pero no por ello, debemos privarnos de un postre, sin excesos. Con opciones libres de azúcar podremos disfrutar de un merecido capricho. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el azúcar suponga menos del 5% del aporte de la dieta, lo que equivale a 25gr de azúcar/día en una dieta de 2.000 kcal. Lo primero, es evitar la ingesta de comidas preparadas y de productos y dulces con azúcar añadido. Pero sobre todo, una alternativa para no renunciar a nuestros caprichos es utilizar otro tipo de endulzantes: sirope de agave, melaza de arroz, fructosa o estevia naturales. Podrán combinarse con los siguientes postres sin azúcar, perfectos también para diabéticos.

Tarta de queso sin azúcar

La tarta de queso libre de azúcar es tan cremosa y suave que realmente no se nota la diferencia respecto a la que lo lleva. El elemento que lo hace irresistible no es su sabor dulce, así que el azúcar se puede sustituir fácilmente. Se trata de incorporar en la preparación mermelada sin azúcar, edulcorantes y endulzantes y galletas para diabéticos para la base (en este caso se recomienda la estevia natural), mientras que el resto de ingredientes no destacan por su contenido en azúcar.

Éclairs sin azúcar

Si seguimos la receta tradicional francesa, y los rellenamos de crema y los cubrimos con chocolate, ambos deberán ser sin azúcar. En este caso también utilizaremos endulzantes como la estevia natural, lo cual permite incluir cantidades más reducidas de chocolate. La ralladura de limón o la maicena, entre otros ingredientes, no tienen azúcar. Con todo esto, conseguimos uno de los postres más deliciosos haciéndolos más saludables.

Natillas de chocolate sin azúcar y sin gluten

En este caso hemos de utilizar chocolate en polvo, con estevia natural, harina tamizada y una pizca de sal, integrándolo bien hasta conseguir un polvo homogéneo. Cuando se espese en el fuego, añadimos nata líquida y chocolate troceado sin azúcar, pudiendo añadir también esencia de vainilla (1 cuchara de café como mucho). Cuando tenga la consistencia deseada, lo dejamos enfriar en la nevera y añadimos la clásica galleta por encima, digestiva y sin gluten. La diferencia con la natilla casera con azúcar es mínima.

Trufas de café sin azúcar

Añadimos nata y derretimos el chocolate (ambos sin azúcar) en un cazo a fuego medio y removemos para que no se pegue ni se queme. Una vez con la crema homogénea, echamos un cuarto de vaso de café, y cuando esté bien mezclado lo guardamos en el congelador. Finalmente, se añade la cobertura con chocolate puro en polvo sin azúcar y café en polvo. Si no nos gusta tan amargo, podemos echar chocolate endulzado o estevia natural.