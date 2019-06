LA DESPENSA Diferencias entre sushi, maki, nigiri y sashimi El sushi, tan de moda en los últimos años. Conviene aclarar la diferencia entre estas cuatro piezas para ser lo más concretos posibles en los restaurantes japoneses Lunes, 24 junio 2019, 07:15

Las primeras veces que vamos a un restaurante japonés es probable que nos abrumemos ante la cantidad de nombres que reciben los platos que habitualmente conocemos bajo el nombre de sushi. ¿Cuáles llevan arroz? ¿Cuáles llevan pescado crudo? ¿Llevan todos la peculiar alga nori? ¿La llevan por dentro o por fuera? Ante estas dudas, y si no somos asiduos consumidores de la gastronomía japonesa, conviene diferenciar para aclarar qué piezas de sushi vamos a pedir.

El sushi es en realidad una forma de preparar arroz, y no hace alusión a los diferentes ingredientes que pueden acompañarlo. A nivel internacional el nombre sushi se ha designado para señalar a las variedades más habituales de platos con este tipo de arroz, como el maki o el nigiri. Paradójicamente, también se engloba en esta categoría el sashimi, a pesar de que se trata de un plato a base de pescado crudo y sin arroz. Después de cocer el arroz, le echamos vinagre de arroz para que se impregne y adopte ese particular sabor. Podríamos traducirlo como 'arroz avinagrado'.

El sushi es la forma de preparar arroz avinagrado, el maki o el nigiri las fórmulas de presentar o complementar ese arroz

En japonés, 'maki' significa enrollado o envuelto, por lo que el maki sushi es arroz avinagrado envuelto en alga nori. Es la pieza más conocida de sushi. Normalmente dentro de esta pieza junto con el arroz se suelen incluir pescados, mariscos o vegetales como aguacate o pepino. Están pensados para comerlos con palillos de un solo bocado. Existen incluso diferentes tipos de sushi maki, además del tradicional, como el uramaki o sushi invertido (el alga nori en el interior y lo visible es el arroz) o el osomaki (decorado con sésamo u otros condimentos).

El nigiri es la pieza más tradicional de la gastronomía nipona. Se trata de pequeñas porciones de arroz compactadas y modeladas con forma ovalada. Sobre estas piezas de arroz, se colocan pescados o mariscos. Se come mojando en la soja el lado del pescado o el marisco, nunca el del arroz. Aunque parezca sencilla de elaborar no lo es tanto, ya que el arroz no debe quedar ni muy compacto ni demasiado suelto, tiene que poder cogerse con la mano o los palillos sin romperse, pero deshacerse en la boca. A veces se puede enrollar con una cinta de alga nori.

La pieza que técnicamente no es sushi

El sashimi técnicamente no es sushi, ya que no lleva arroz. Son pequeñas y delgadas láminas de pescado fresco. Aunque parezca simple de preparar, lo cierto es que el corte del sashimi es uno de los más rigurosos entrenamientos para un cocinero o un amante del sushi.