¿En qué se diferencian los diferentes tipos de masa de pizza?

Ane Bergara Martes, 23 de septiembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

Las pizzerías llevan décadas en nuestros barrios y ciudades, pero, de un tiempo a esta parte, son muchas las que se han especializado en distintos tipos de masa. ¿Pizza napolitana? ¿Masa romana? ¿Puede ser una pizza de estilo americano si su origen siempre ha estado en Italia? En unos tiempos en los que la masa es la seña de identidad de muchas pizzas, es imprescindible conocer las características de los diferentes tipos principales.

Uno de ellos es, sin duda, la napolitana. Con origen, lógicamente, en Nápoles, tiene la harina de fuerza, el agua, la sal y la levadura como únicos ingredientes y se caracteriza por ser una masa muy fina y suave, de larga fermentación, y con los bordes altos y aireados. Así, es ligera y elástica y está muy de moda. La masa romana tiene una hidratación más baja que la napolitana y, además, utiliza aceite de oliva. El resultado es una masa más fina y crujiente, con un borde también delgado. La siciliana, por su parte, es más gruesa, similar a una focaccia. Suave, alta, aireada y esponjosa, es similar a un pan.

Además, hay otros dos tipos de masa que son también muy populares. Uno es el de la pizza al corte (o 'al taglio'), un tipo de masa muy hidratada, de fermentación de hasta 48 horas y horneada de forma rectangular. Es esponjosa y ligera. El otro estilo de pizza es el americano y dentro de él existen diferencias también: la neoyorquina es fina pero resistente y se come doblada; la de Chicago es muy gruesa, para poner sobre ella mucho queso y salsa; y la de Detroit es rectangular, gruesa y esponjosa, con bordes siempre con queso.

La pinsa romana es el último tipo de masa de pizza de moda: ovalada y ligera, su digestión es mejor

El auge de la pinsa

A todos ellos hay que sumar un estilo de pizza muy particular y que está últimamente de moda y no es otro que la pinsa romana. Tiene su origen en la tradición campesina y se elabora con una mezcla de harinas. Con una hidratación muy alta y una fermentación que puede llegar a las 72 horas, tiene una forma ovalada y no redonda, una miga aireada y suave y unos bordes crujientes. Una de sus virtudes es que es mucho más ligera que la pizza tradicional y, consecuentemente, su digestión es mejor.