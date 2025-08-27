Banana split: así es el postre 'yankee' por excelencia

Ane Bergara Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:27 Comenta Compartir

El banana split es uno de los mayores iconos de la gastronomía estadounidense, conocida por su afán de crear platos XXL. Conocido también como barco de plátano, este dulce es una bomba tan calórica como refrescante y si nunca lo has probado, no dejes pasar la oportunidad de darte el capricho cuando cruces el Atlántico para visitar el país norteamericano.

Merece la pena disfrutar, al menos una vez en la vida, de este postre a base de tres bolas de helado (habitualmente de los sabores chocolate, vainilla y fresa) que rellenan un plátano cortado en dos mitades y que se acompaña de nata montada, siropes de diferentes sabores (chocolate, fresa…) y, en ocasiones, de trozos de nueces o avellanas picadas.

Aunque tuvo su auge en la década de los ochenta, lo cierto es que el banana split ha perdido presencia y tirón en las cartas de postres de nuestro país. Pero recuerda que si quieres consumirlo alguna vez en la vida, puedes prepararlo de forma fácil y rápida en casa. Seguro que los más pequeños -y los no tan txikis- estarán encantados de darse este delicioso y abundante capricho.

Ahora bien, ¿a quién se le ocurrió crear este postre? Vayamos a conocer dónde y cómo nació el banana split, una creación cuya autoría no está exenta de debate.

¿En Pensilvania u Ohio?

Como bien se ha apuntado ya, el banana split se creó en Estados Unidos a principios del siglo XX. Hablamos, por tanto, de un postre centenario que logró traspasar las fronteras para popularizarse alrededor de todo el mundo. Sin embargo, no puede atribuir con total seguridad su autoría a ninguna persona, dado que existen diversas teorías acerca de su origen.

La primera de ellas se ubica en la farmacia Tassel de Latrobe (Pensilvania), que contaba con un mostrador propio de helados, algo muy habitual en aquella época. Allí trabajaba como aprendiz el joven farmacéutico David Evans Stricker, quien con el deseo de innovar en la oferta de postres, decidió experimentar con diferentes combinaciones de helado y otros ingredientes. Así creó el banana split, que tuvo una excelente acogida entre los clientes, siendo muchos de ellos estudiantes de la universidad Saint Vicent College ubicada en los aledaños del establecimiento.

La segunda de las teorías coloca la creación del banana split unos años más tarde, en 1907, en un restaurante de Wilmington (Ohio) a cuyo dueño, Ernest Hazard, se le ocurrió organizar un concurso entre los empleados para crear un postre nuevo y atractivo que incluir en la carta, buscando impulsar el negocio en momentos de baja actividad. La propuesta ganadora fue este banana split que rápidamente enamoró a los comensales, atrayendo a nuevos clientes hasta el lugar y logrando así con creces el propósito.

Temas

Gastronomía

Recetas