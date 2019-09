LA DESPENSA La arepa, una alternativa para sustituir el pan La arepa es muy versátil y se ajusta a todo tipo de gustos. La arepa es una excelente fuente de energía y puede ser incluido en una dieta saludable Domingo, 1 septiembre 2019, 08:35

La arepa es un alimento hecho a base de harina de maíz precocida o de maíz seco molido, ideal para ser incluido en el desayuno, en el almuerzo o incluso en la cena. Es , y en los últimos tiempos se está convirtiendo en una buena alternativa para sustituir al pan. Además de ser una óptima fuente de energía, puede ser incluida en una dieta saludable a pesar de que es un carbohidrato. Para ello, es importante aumentarle su contenido de fibra, así como escoger rellenos que sean bajos en grasa y que se elaboren con alimentos nutritivos.

Una de las características que hacen especial la arepa es que posee un sabor muy agradable. Pero además, es un alimento versátil, que puede ser combinado con diferentes rellenos, por lo que la preparación puede ser todavía más deliciosa.

Es una elección interesante para quien posee una dieta baja en sal y para celíacos

Debido a su baja cantidad de sodio, es ideal para dietas bajas en sal, y al no contener gluten, es una opción que entra dentro de la alimentación de los celíacos. Además de ser una fuente de energía y de carbohidratos, posee fibras, siendo excelente para el intestino. Su preparación incluye hábitos saludables como que en su preparación no es necesario agregarle aceite, y la ausencia de conservantes y colorantes. Su aporte en vitaminas A, B1 y B5, C, E y K cierran el círculo de un alimento que encaja perfectamente en una dieta saludable.

¿Cómo rellenar y preparar mi arepa?

Para la realización de 4-5 unidades, requerimos de 1/4 taza de agua, 1 taza de harina de maíz precocida, 1 cucharadita de sal, leche, cebolla, cilantro y sal. Opcionalmente, podemos incluir 1 cucharada de semillas de avena, chía o ajonjolí, y rallar al gusto zanahoria, remolacha, pimentón o calabacín. Con estos ingredientes mezclados, amasamos adecuadamente y cocinamos a fuego lento para obtener las arepas.

Los rellenos de la arepa se pueden completar con todo tipo de ingredientes y condimentos: tomate, jamón, verduras salteadas, carne, huevo revuelto, toda clase de frutas y salsas o hierbas aromáticas. Esta es una de las cualidades más destacadas de la arepa, su versatilidad. Se pueden elaborar adaptadas a todos los gustos y alimentaciones.