Alternativas al azúcar Descubre estas alternativas al azúcar y da sabor a tus postres, bebidas y yogures de una forma diferente y muchísimo más saludable Lunes, 15 abril 2019, 08:12

¿Buscas alternativas al azúcar? Endulzar tus preparaciones sin necesidad de incluir calorías vacías es tan fácil como pararse a pensar un minuto en que hay un mundo más allá del azúcar.

Prueba, por ejemplo, a utilizar dátiles como alternativa al azúcar. Son súper saludables, ya que además de ese característico dulzor contienen fósforo, hierro, potasio, carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas A y C. Si no te gustan demasiado, no te preocupes porque si están triturados y mezclados con el resto de ingredientes ni te enterarás de su presencia.

Aunque si no te convencen, otra alternativa son los frutos secos. En vez de utilizar azúcar puedes hornearlos (para acentuar su sabor y aroma) y echárselos a cualquier elaboración. Puedes optar por tu fruto seco favorito o por mezclar varios, consiguiendo así una especie de praliné casero.

Las leches vegetales pueden ser otra alternativa genial, sobre todo para endulzar bebidas como batidos o cafés. Las masas de pasteles, bizcochos o tortitas también puedes hacerlas con este tipo de leche, así matas dos pájaros de un tiro y sustituyes tanto la leche entera como el azúcar. Eso sí, no utilices esta leche para platos salados, como puede ser la bechamel, o te encontrarás con una bechamel dulce.

Otra opción que puedes encontrar para no echar azúcar es el zumo de frutas. En salsas o en la elaboración de mermeladas caseras va perfecto. Eso sí, aquí se debe tener en cuenta de qué fruta es el zumo, ya que puede ser más ácido que dulce.

Tres alternativas más al azúcar

En lugar del azúcar, se puede recurrir también a las especias. Canela, cacao en polvo, nuez moscada o anís son algunas de las opciones más populares. Ya sea en recetas de dulces o en el propio café, las especias cada vez son más usadas, no solo para sustituir al azúcar, también la sal.

Y si se quieren alternativas naturales y rápidas para usar, hay dos grandes aliados: la miel o el sirope de agave. En este caso cabe destacar que ambos tienen bastantes calorías, pero también nutrientes, lo que las convierten en una opción mucho mejor que el azúcar.

El sirope de agave es muy usado por los veganos, ya que viene de una planta, a diferencia de la miel, que proviene de las abejas.