El apagón eléctrico masivo del pasado 28 de abril pilló a toda la población desprevenida. Pasada la media hora del mediodía, la península ibérica al completo se quedó, sin previo aviso y sin visos de recuperarse, sin suministro eléctrico. Faltaba poco para la hora de la comida y muchas personas se quedaron con esta a medio cocinarse o, directamente, con el cocinado sin empezar.

'¿Qué vamos a comer?' fue una pregunta muy repetida en los muchos hogares y oficinas del Estado, que vieron cómo cerraban las pequeñas tiendas de barrio o las largas colas que se registraban en los supermercados que permanecían abiertos.

Aunque hay quien pudo tirar de camping gas para poder cocinar y comer caliente, la mayoría de la población se enfrentó a la incertidumbre de no saber cómo alimentarse sin salir de casa. Y es que, sin suministro eléctrico, era imposible cocinar o ni siquiera, calentar sobras o conservas.

Por si hubiera algún otro apagón eléctrico repentino, lo mejor será que nos pille preparados en materia gastronómica. Es decir, con provisiones en la despensa que nos ayuden a sobrevivir a un apagón del sistema eléctrico sin morir de hambre.

10 alimentos básicos para sobrevivir a un apagón

1 Conservas de pescado

Los alimentos no perecederos son el mejor aliado en estos casos, siempre y cuando no requieran ser calentados. En ese sentido, las conservas de pescado como el bonito del Norte, el atún, las antxoas, los mejillones o las sardinillas son algunos de los imprescindibles que nos van a permitir alimentarnos de forma consistente y saludable. Además, pueden aguantarnos durante mucho tiempo en la despensa sin consumirse.

2 Aceitunas y encurtidos

Otros de los alimentos aliados para estos días de apagón serán los encurtidos. Tener aceitunas negras, verdes y pepinillos -siempre que estén cerrados- será una gran salida para salvar nuestra comida, además de ser una gran fuente nutricional.

3 Frutos secos

Para mantenernos con energía nada mejor que tener provisiones de frutos secos. Almendras, avellanas, cacahuetes, nueces, anacardos, etc. nos permitirán saciarnos rápido y dotarnos de un alto valor energético para poder sobrellevar el apagón.

4 Embutidos e ibéricos

Aunque se recomienda abrir el frigorífico lo menos posible para aislar el frío del electrodoméstico, lo mejor es que un apagón nos pille con embutidos en la nevera. Jamón serrano, york, chorizo, mortadela, pavo… o productos más gourmet como los ibéricos son una sabrosa salida para poder llenar el estómago.

5 Quesos

En ese mismo sentido, tener quesos (mejor si son procesados) nos permitirá alimentarnos sin necesidad de cocinar. En caso de tener yogures, también pueden ser una excelente salida para alimentar a niños.

6 Aceite

Si tenemos la suerte de haber comprado pan o tener pan de molde, mojarlo en aceite será una gran forma de matar el hambre.

7 Pan en sus muchas formas

Incluso si ese día no has comprado pan, nada mejor que tener provisiones de panecillos tostados o tipo regañás, flautas, etc. e incluso tortitas si tenemos niños para poder saciar el hambre con poco alimento y de forma rápida.

8 Fruta

Que el apagón te pille con el frutero lleno es lo mejor que le puedes desear a un ser querido, ya que estos alimentos nos van a permitir comer variado, rico y saludable incluso durante un apagón.

9 Cereales

Ya sean copos de avena u otros cereales comerciales, mezclarlos con leche nos permitirá desayunar o disfrutar de un postre en condiciones incluso cuando falla la electricidad.

10 Miel

Para los golosos que busquen notar los efectos del azúcar en su organismo, pueden hacer un uso responsable de la miel al más puro estilo Winnie the Pooh.

