El açaí, ese alimento amazónico que hoy es moda

Ane Bergara Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:03 Comenta Compartir

El açaí, el fruto de la palmera del mismo nombre, es uno de los alimentos de moda hoy en día en todo el mundo. En la Amazonia, los indígenas lo consumen desde hace siglos, pero en este siglo su fama de ser un superalimento se ha disparado y Estados Unidos y Europa se han convertido en sus principales consumidores.

Se trata de un ingrediente muy apreciado por su alto contenido en antioxidantes, por su aportación de grasas saludables y por su importante contenido de fibras, vitaminas y minerales. Se come su pulpa, tradicionalmente preparada en el Amazonas como un puré espeso con agua, harina e incluso pescado seco, pero que hoy se toma batido en bol con frutas, granola, plátano y miel.

Su pulpa, congelada, se consume a lo largo y ancho del planeta en batidos, smoothies y bols en los que otras frutas tropicales o de temporada y los cereales combinan una fórmula muy saludable y que habitualmente se relaciona con el fitness. Se puede tomar entre horas, pero también es una fórmula que puede sustituir a una comida o una cena.

¿Se puede preparar en casa?

Hemos interiorizado que la mejor forma de consumir açaí es comprándolo ya preparado, junto con el resto de ingredientes, en cualquier establecimiento, pero lo cierto es que también lo podemos preparar en nuestros hogares.

Imprescindible Una batidora potente será nuestra mejor aliada si queremos preparar el açaí en nuestros hogares

Para ello, es conveniente seguir tres máximas. La primera es que la base debe quedar siempre espesa y fría, no es un batido bebible. Si nos queda muy dura, siempre podremos añadir más líquido, pero el resultado debe ser siempre espeso. Además, es conveniente añadir guaraná en polvo o jarabe para endulzar el açaí y darle más energía. Por último, es conveniente saber que si utilizamos el açaí en polvo en vez de su pulpa congelada, nos vendrá bien añadir más fruta congelada para que la textura quede cremosa.

Por lo demás, basta con tener una batidora potente que nos permita obtener una textura espesa y cremosa, similar a la del helado, compuesta por el açaí, el plátano, los frutos rojos y un zumo, fórmula clásica para esa base. Después, le añadiremos esos acompañantes que no deben faltar nunca, como la granola, las frutas cortadas y algunas semillas. Se debe servir y consumir bien frío.