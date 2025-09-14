Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

David de Jorge bromea bajo los cuchillos en la cocina de Martín Berasategui. Borja Luna
Cocinero

David de Jorge: «He aprendido a disfrutar hoy sin aplazar los placeres a mañana»

Celebra su premio Nacional de Gastronomía «porque alegra a las personas que quiero». El comunicador de Hondarribia se confiesa: «Yo llegué a pensar que me moría a los 40 años»

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:30

Recibe el Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación, que concede la Real Academia de Gastronomía española, «con alegría, claro, pero sobre todo al ver ... cómo lo celebran las personas que quiero». David de Jorge (Hondarribia, 55 años) ha sido distinguido como divulgador y comunicador, pero él se sigue reivindicando como cocinero. Agitador en 'El hormiguero', iconoclasta en sus crónicas en El Diario Vasco y capaz de cantar a voz en grito con los oyentes en su sección del programa de Alsina en Onda Cero, De Jorge es en el fondo un gran tímido que disfruta leyendo a Baroja en casa o escuchando un disco de jazz.

