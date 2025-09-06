Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

¿Quién quiere matar al 'fine dining'?

Benjamín Lana

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:27

Pocas circunstancias de la vida me resultan más cansinas que las modas. Si hablamos de vestimentas ya saben: Pitillo-campana-pitillo-campana. Una de las ... pocas ventajas que le encuentro yo a ser cebra es que no te pueden cambiar las rayas. En lo gastronómico no nos libramos de la plaga. A mí me aburre soberanamente la turra con las hamburguesas y sus millones de campeonatos, como si detrás de ese tentempié hubiera investigaciones genómicas y diferencias siderales… y parecido con las pizzas. La cosa es que nos han convencido de la bondad de soltar un montón de pasta para que sean medianamente buenas, algo que debería ser en todo caso, por pura decencia alimentaria. Pero los que de verdad me tienen agotado son todos los médicos sin carrera que se dedican a declarar la muerte de algo. Ha muerto el selfie-stick, el emoji de la risa, el cupcake y ya, en serio, «el fine dining esta muerto». A mí que de nacimiento me gusta llevar la contraria digo que no, como también niego que lo 'nordic' esté pasado porque viajo por ahí y lo veo.

