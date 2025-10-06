Del aurresku a la samba: Gastronomika enciende sus fogones

Mikel Madinabeitia San Sebastián Lunes, 6 de octubre 2025, 14:52 | Actualizado 14:59h. Comenta Compartir

Del aurresku a la samba. San Sebastian Gastronomika - Euskadi Basque Country ya está aquí. La 27 edición del decano de los congresos de gastronomía, algo así como la Champions League del sector, acaba de celebrar su inauguración en un Kursaal entregado a los mejores cocineros del planeta. 'Tradición y regeneración' es el lema de esta feria, que cuenta con Río de Janeiro como ciudad invitada.

El acto inaugural ha dado comienzo a las 13.20 horas con la intervención institucional de Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco; Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación de la Diputación de Gipuzkoa, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.

Barredo ha subrayado el escaparate «perfecto que supone este congreso para seguir promocionando nuestra gastronomía, desde la pesca hasta los vinos, con el objetivo de impulsar la producción local. Quiero hacer una especial mención a los valores de nuestra gastronomía. Cada vez hay más que hay que poner encima de la mesa, como la ética, la solidaridad y la justicia. Una gastronomía más comprometida».

Domínguez, de la Diputación, ha destacado que la gastronomía «nos ha puesto en el mapa del mundo. Tenemos el Mercado de Ordizia, estrellas Michelin y algunos de los mejores cocineros del mundo. El reto ahora es avanzar a sistemas culinarios más justos, más sostenibles. Porque sólo cuidando de lo nuestro, de nuestros productos, paisajes, tradiciones y personas, podremos construir un modelo gastronómico sostenible».

El alcalde Goia, que hablado en euskera, castellano e inglés, ha agradecido a su homólogo de Río de Janeiro por acudir a Donostia. «Acabamos de recibir la visita de las estrellas del cine y ahora tenemos a las de la cocina». Goia, que ha comentado que su relevo Jon Insausti tiene también muy claro que la gastronomía tiene que seguir siendo un referente de nuestra ciudad, ha añadido que hace poco comió unos chipirones en su tinta que le ha servido para rememorar una anécdota de un concurso que ganó en su día con esta receta tan donostiarra ante los alcaldes de Bilbao y Vitoria. «Quiero dar las gracias a San Sebastian Gastronomika por haber apostado por nuestra ciudad», ha culminado.

Posteriormente, Benjamín Lana, director del congreso, ha subrayado las principales novedades de esta edición y ha puesto especial énfasis en agradecer la presencia del país invitado. «San Sebastián Gastronomika ha mirado al mar desde siempre. Mañana contaremos con la Nao San Juan. Y creo que la cocina puede ayudar a impulsar la transformación valiente. Vamos a tener muchas culturas representadas estos días, porque la tradición se ha convertido en la nueva vanguardia. El movimiento de la cocina rural también va a estar presente en la feria. No me quiero olvidar de la reflexión sobre las mujeres en la nueva cocina. Ni tampoco de la fuerza de la parrilla, que se abre paso en el mundo. Quiero, por último, hacer un llamamiento para que se respeten los derechos humanos de todas las personas. Por un mundo en el que no haya guerras. Invocamos a la bonhomía».

Ha salido a la palestra también al alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, que ha dicho que «que estoy en la ciudad más hermosa del mundo. El txangurro, los chipirones en su tinta, la merluza a la vasca, la sidra... esta ciudad es una fiesta para el paladar».

Tras las intervenciones institucionales, se ha hecho entrega de los premios. Un elenco del más alto nivel, empezando por el reconocido crítico gastronómico José Carlos Capel, un sabio, que se ha llevado el premio periodístico Pau Albornà y Torras, entregado por Jakes Agirrezabal, viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco. Fundador de Madrid Fusión, Capel es una figura muy respectada en el sector y una trayectoria de más de tres décadas en el sector.

Dos damas vinícolas

El premio Gueridón de oro ha sido para Almudena Alberca y Sara Pérez, dos referentes del vino. Alberca, primera mujer 'Master of Wine de España', encargada actualmente de Bodegas Viña Mayorm y Pérez, impulsora de la viticultura ecológica en el Priorat, son inspiración y excelencia en cada copa. Lurdes Rekondo les ha entregado el premio.

Después ha llegado el momento del homenaje de San Sebastian Gastronomika, que este año ha recaído en Heston Blumenthal, el cocinero que discutió el liderazgo mundial a Ferran Adrià y que fue elegido número 1 del mundo en 2005 por la lista 'The 50 Best Rastaurants' tras llevar su restaurante inglés The Fat Duck, de tres estrellas Michelin, a la cima.

Perfil Blumenthal revolucionó la cocina moderna al combinar técnicas culinarias con principios de la física y la química

Blumenthal fue uno de los pioneros de la gastronomía molecular. Revolucionó la cocina moderna al combinar técnicas culinarias con principios de la física y la química. Autodidacta, hoy ha sido reconocido por su enfoque científico e innovador a la gastronomía. Pero no sólo hablamos de técnicas, sino que también se le homenajea por su comprensión de la experiencia gastronómica como un conjunto de percepciones vinculadas a la memoria.

Finalmente, el último premio ha ido a parar a Centurion Restaurant Group, uno de los grupos de restauración más dinámicos en la promoción de la cocina española e iberoamericana en Estados Unidos. Carlos Centurion, su presidente y fundador, ha sido el encargado de recibir el premio.

Catas y concursos

Por lo demás, y como todos los años, el Kursaal es un hervidero de personas y de emociones, dispuestos a disfrutar durante tres días de lo mejor de la gastronomía local e internacional. Porque aquí se unen los chefs más prestigiosos de aquí y de allí con aficionados a la gastronomía y jóvenes estudiantes que aspiran a ser algún día propietarios de uno de esos restaurantes que hacen felices a los clientes dándoles de comer.

Hablando de los mejores, mañana estará en el Kursaal el cocinero número uno del mundo. Mitsuharu Tsumura, 'Micha', como le llaman los amigos, del Maido de Miraflores, en Perú, fue elegido el mejor este año en 'The World's 50 Best Restaurants'.

Todos nuestros grandes representantes de la cocina estarán en el Kursaal, desde Pedro Subijana hasta Elena Arzak pasando por Eneko Atxa, Aitor Arregi, Pablo Loureiro, Josean Alija, Roberto Ruiz, Javier Rivero y Gorka Rico... También desfilarán los hermanos Roca, Albert Adrià, Maca de Castro o José Gordón, alma máter de El Capricho, el templo carnívoro de León.

Chuleta El miércoles se celebra el concurso nacional de parrilla, la cita donde son fieles los amantes de la carne

Pero además de los ponentes, hay más. Mucho más. El Kursaal acogerá talleres y actividades para todos los gustos. Los aficionados al vino tienen varias oportunidades para degustar los mejores caldos. Aquí estará la familia Torres con sus vinos de Costers del Segre. También habrá una gran cata de Chivite. Otra de tintos de Galicia, el secreto mejor guardado del Atlántico. Tenerife y Rioja Alavesa completan el festín.

En cuanto a territorios y comunidades autónomas que llegan a San Sebastián para ofrecer algunos de sus mejores encantos culinarios, destacan las catas de Burgos, Murcia, el ronqueo de los túnidos de Tenerife o Ibiza. Además, no faltarán los concursos, cada año más mediáticos. Mañana se celebrarán el de sopa de pescado y ensaladilla rusa, y el miércoles será el turno del de aceite de oliva virgen extra y el popular concurso nacional de parrilla, la cita que los carnívoros no se pierden. Todo esto y mucho más este año en San Sebastian Gastronomika. La edición que fusiona la cocina vasca con la internacional. Y con Río de Janeiro como ciudad invitada. De Donostia a Brasil. Del aurresku a la samba.

