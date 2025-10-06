Fideuá de salicornia, serviola con escabeche y cochinillo con langosta, así es el menú top de Gastronomika El chef José María Borrás deleita al Kursaal con una comida exclusiva que ensalza los ingredientes y sabores de Menorca

Edad del queso de Mahón, arroz y consomé de cítricos, cochinillo con langosta y la selección de vinos que se han degustado.

Es la comida de las comidas. Una cita top dentro de San Sebastian Gastronomika. El evento que ningún amante de la gastronomía se pierde y en en el que cada año un chef emergente o instalado ya en la élite da de comer a una cincuentena de comensales dispuestos a disfrutar con una sinfonía que tiene todas las melodías. Por ejemplo, ¿han comido alguna vez fideuá de salicornia, serviola con escabeche y cochinillo con langosta?

José María Borrás (Aquiara), ganador del S.Pellegrino Young Chef Academy Iberia, ha deleitado a los asistentes a la sala Muka del Kursaal con un menú exclusivo que refleja su estilo innovador y su profundo respeto por los ingredientes de su tierra, Menorca. Acompañado por su mentor, Andreu Genestra, propietario del restaurante de estrella Michelin Andreu Genestra, han ofrecido una experiencia gastronómica única.

Gracias a San Pellegrino y Acqua Panna, los aficionados a la gastronomía han tenido la oportunidad de conocer la cocina de dos chefs de renombre, junto a una cata armónica de aguas y vinos de la mano del sommelier, Juan Muñoz, un incombustible de la feria.

En este almuerzo, los dos chefs han cocinado mano a mano, como previa a la Grand Finale del S.Pellegrino Young Chef Academy que tendrá lugar en Milán el próximo 28 de octubre, donde José María representará a España y Portugal.

Berenjena, ternera, arroz...

El menú, compuesto por tres aperitivos, cuatro platos principales y dos postres, ha deleitado a los presentes con muchos aplausos, varias ovaciones y un sinfín de comentarios de piropos porque cuando la gastronomía emociona, toca corazón. Y si tocas corazón. tienes al público ganado.

Selección de postres y ternera. En la variedad está el gusto.

La velada ha arrancado con un plato que rememoraba la edad del queso de Mahón. Después, se ha degustado una berenjena con emulsión de aceituna y anchoa y serviola con escabeche de 'Oliaigua e higos en salmuera.

El capítulo de platos principales ha tenido cuatro homenajes, a cada cual más especial. Se ha arrancado con ternera, arroz y su consomé de cítricos. Después, ha llegado el turno de fideúa de salicornia, el espárrago de mar que se utiliza en gastronomía por su intenso sabor salado y textura crujiente, combinando bien con mariscos, pescados y carnes. ¿Quieren más? Hay más. Por ejemplo, perdiz y bacalao con manzana. Y después, el plato estrella: cochinillo con langosta. Una combinación innovadora que mezcla la tradición con la innovación.

Para bajar las emociones, ha habido dos postres: dulce de boniato con vainilla a la brasa, y hierbas y dulces del jardín de Morvedra. Dos finales apropiados para salir contentos, entusiasmados con el nivel culinario y también con el nivel de los compañeros, cada año superior, donde siempre destaca Julián Méndez, un sabio con el que en dos horas aprendes de la vida.

