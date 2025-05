El Asador Laia de Hondarribia, mejor restaurante de carne de Europa y tercero del mundo La lista 'World's Best Steak Restaurants' sitúa al Julián de Tolosa en séptima posición y al Asador Nicolás en la 48

En el mundo de la gastronomía siguen surgiendo listas con 'los mejores', pero algunas son más respetadas que otras. 'The World' Best Steak Restaurants', con base en Londres y centrada en la carne, es una de las respetadas, y este jueves ha dado a conocer su 'top' con buenas noticias para Gipuzkoa. El Laia de Hondarribia se sitúa en la tercera posición, tras el célebre Don Julio de Buenos Aires y 'Margarita' de Sidney, y se convierte en el primero de Europa. «Estamos felices por el reconocimiento, aún no nos lo creemos», dice Jon Ayala, que con su hermana Arantxa están al frente del establecimiento.

Para la cocina guipuzcoana hay más buenas noticias: el Julián de Tolosa, otro templo de la parrilla, asciende a la séptima posición en la lista del 'The World' Best Steak Restaurants', y el también tolosarra Asador Nicolás está en el puesto 48. «Es muy importante que tres guipuzcoanos estemos en ese top 50«, remarca Ayala. El Amaren de Bilbao queda en la posición 31.

El Asador Laia, ubicado en un barrio rural de Hondarribia, en las estribaciones de Jaizkibel y junto al camino de Santiago, fue abierto por la familia Ayala en 2006. «Justamente el lunes cumplimos 19 años», explica Jon. «Al principio teníamos que pagar los créditos y hacíamos de todo, de comuniones a bodas, y con los años hemos ido apostando por la idea de asador gastronómico». La carne y la carta de vinos son algunas de sus señas de identidad, aunque también cuidan los pescados y los productos de proximidad.

En el top 10 de la lista de 'The World' Best Steak Restaurants' están también El Capricho de León (puesto 6) y Lana de Madrid (octavo).

