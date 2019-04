Rivera se compromete a que los autónomos tengan el mismo paro que los contratados Rivera, durante el acto de campaña de las elecciones generales en el muelle de la Sal de Sevilla. / Efe El líder de Ciudadanos presenta el decálogo de medidas que implantará si llega al Gobierno MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Sábado, 13 abril 2019, 16:36

Albert Rivera se ha comprometido este sábado a que los autónomos tengan derecho al mismo paro que tienen los contratados por cuenta ajena. Si el candidato de Ciudadanos sale elegido presidente el próximo 28 de abril ésta será una de las diez medidas que se implantarán durante sus cien primeros días en el Gobierno. «Los autonómos sufren lo peor del empresario, pero también del trabajador. ¡Eso no puede ser!», ha reivindicado durante su segundo mitin de campaña, celebrado en Sevilla.

La propuesta anunciada por Rivera se engloba dentro de otras promesas para favorecer a este sector que suma tres millones de personas en España. «Esto es lo que no han hecho PP y PSOE en cuarenta años», ha remarcado. El dirigente liberal añade esta iniciativa a otras que ya ha defendido el partido con anterioridad como la ampliación de la tarifa plana a 24 meses, que estos trabajadores no tengan que adelantar el IVA por facturas sin cobrar o que no se pague cuota de autónomos los dos años siguientes a tener hijo.

Acompañado por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y los candidatos al Congreso Edmundo Bal y Sara Giménez, Rivera ha desgranado uno a uno las líneas maestra de su programa electoral entre los que se incluye eliminar los contratos basura, de forma que sean fijos «desde el primer día». También se plantean implantar «un nuevo modelo laboral estable que ponga fin a la precariedad», a lo que se sumará «premiar a las empresas que contraten más y despidan menos». Ciudadanos también quiere acabar con el fraude en formación, de forma que «cada euro» de estas ayudas «irá a los trabajadores y no a los sindicatos».