Otegi emplaza a concentrar en EH Bildu el «voto progresista de izquierdas, soberanista y antifascista» Arnaldo Otegi en acto electoral, este domingo en Eibar. / ASKASIBAR El coordinador general de la coalición ha advertido en Eibar de que PNV y PSE piden a la ciudadanía «que sea cómplice de sus políticas de recortes y renuncias» ELISA LÓPEZ San Sebastián Domingo, 5 julio 2020, 17:04

Transcurrida la primera semana de la campaña, Arnaldo Otegi ha dejado claro «que solo EH Bildu puede dar la sorpresa el próximo domingo» en las urnas. Por ello, en un mitin celebrado en Eibar este mediodía ha hecho un llamamiento a concentrar en la coalición «todo el voto progresista de izquierdas, soberanista, abertzale, antifascista y republicano». Según ha indicado, «EH Bildu crece, se hace más plural y más amplio y, mientras PNV y PSE quieren tu complicidad para seguir haciendo lo de siempre, EH Bildu quiere tu colaboración para construir un país justo y libre».

En este sentido, el coordinador general de EH Bildu ha advertido de que «el gobierno ni-ni no pide el voto, pide que seas cómplice de sus políticas de recortes y sus renuncias». Por el contrario, ha garantizado que «EH Bildu ni ha sido ni será cómplice de un orden económico injusto e inhumano, ni de un Estado que niega las libertades nacionales; por eso se ofrece como instrumento útil para ser la voz de los sin voz, para ser útil a la causa nacional y a la causa de los trabajadores, para construir la república vasca de iguales».

Junto a Otegi, también ha intervenido en el acto político de Eibar el cabeza de lista por Araba, Mikel Otero, que se ha referido a la tragedia de Zaldibar, una tragedia que «ha mostrado el fracaso del modelo de gestión de PNV y PSE». Otero ha afirmado al respecto que «fallaron los controles, la gestión inicial de la crisis, la gestión de la información, la atención a familiares y vecinos y, tal vez lo peor, los principales responsables políticos no dieron la cara ni se han depurado las responsabilidades políticas». A su juicio, Zaldibar ha dejado claro que «las cuestiones esenciales no pueden quedar en manos del lucro privado y, en definitiva, en Zaldibar Urkullu dejó patente que no está preparado para gestionar una situación complicada con garantías».