El dilema de la Inteligencia Artificial: ¿dejarías tus ahorros en manos de un algoritmo?

Iñigo Galparsoro San Sebastián Lunes, 24 de marzo 2025, 12:41 Comenta Compartir

¿Dejarías la inversión de todo tu dinero en manos de un algoritmo? Las esperanzas que a día de hoy hay depositadas en la Inteligencia Artificial son prácticamente ilimitadas, pero una simple pregunta podría dar al traste con el potencial del que presume. Y, además, en un visto y no visto. Y es que pese a todas las ventajas y beneficios de los que presume quizá la IA por el momento no esté tan desarrollada como para que invirtamos nuestra jubilación en una serie de ceros y unos. Por mucho que el algoritmo esté bien entrenado en un cuidadoso proceso de 'machine learning'...

«Confiar todo mi dinero a un algoritmo de IA sería algo que me haría pensar dos veces - razona Daniel Taboada-. Es cierto que la IA es increíblemente buena para analizar enormes cantidades de datos y encontrar patrones que podrían escaparse a cualquier persona. En temas de inversión, podría detectar oportunidades rápidamente y reaccionar a cambios en el mercado de una manera que ningún ser humano podría igualar». Sin embargo, hay limitaciones que echarían atrás al CEO de Arbentia.

«Gran parte del éxito de la IA depende de la calidad de los datos que recibe. Si los datos que alimentan al algoritmo no son precisos, completos o están sesgados, las decisiones que tome también estarán comprometidas. Además, aunque la Inteligencia Artificial puede ser rápida y precisa, no tiene la capacidad de entender aspectos más sutiles como el contexto político o social que pueda afectar los mercados. Por eso, aunque es una herramienta potente, no dejaría que un algoritmo gestionara mis inversiones por completo». se excusa. Eso sí, sin descartarla como un complemento ideal: «Prefiero una combinación: aprovecharla para el análisis y las estrategias rápidas, pero siempre con una intervención humana que pueda interpretar la información desde una perspectiva más amplia y de calidad», añade.

Un complemento imprescindible

Esta 'proposición indecente' no deja de ser una mera hipótesis sin fundamento real alguno. Sin embargo, refleja muy a las claras que la apuesta por la Inteligencia Artificial a día de hoy ha de conllevar implícitamente una serie de cautelas, y que no se debe perder la perspectiva pese a que… sus ventajas sean más que evidentes, sobre todo en el ámbito financiero.

«La IA está ayudando mucho a las entidades bancarias, financieras e incluso de seguros a la hora de analizar grandes volúmenes de datos para extraer conclusiones de forma automática. Y gracias a ellas el profesional puede tomar después las decisiones oportunas. Ya se usa para análisis de riesgo crediticio de un cliente al que se está valorando conceder un préstamo o una hipoteca, y también con empresas a las que se va a otorgar una línea de crédito», explica Alberto Pascual, director ejecutivo de Ingram Micro España. Eso sí, también remarca las posibilidades que ofrece a la hora de «encontrar información en balances, patrones de consumo de los clientes para adaptar los productos y servicios a sus necesidades reales, o como refuerzo de la seguridad de las operaciones y transacciones, entre otros».

En la misma línea se pronuncia Daniel Taboada, que considera que los modelos de IA están transformando procesos clave, sobre todo en lo que respecta a la automatización y el análisis avanzado de datos: «Los equipos contables pueden automatizar tareas tediosas, como el registro de datos y la conciliación de cuentas, lo que libera tiempo para enfocarse en decisiones estratégicas. Además, la Inteligencia Artificial está impulsando la precisión contable al disminuir la intervención manual, lo que permite generar informes financieros más exactos y confiables». El CEO de Arbentia tampoco se olvida de la gestión de riesgos, ya que «permite analizar datos históricos y comportamientos de los clientes para predecir la probabilidad de impagos o fluctuaciones en los mercados. Y además, al analizar datos detallados, la IA puede ofrecer recomendaciones financieras personalizadas, ayudando a las empresas a tomar decisiones más ágiles y adaptarse mejor a las fluctuaciones del mercado».

Hay más razones por las que apostar por la IA. Y esta vez de forma de forma beneficiosa para el cliente: a partir de ahora ya no tendrá que sufrir largas esperas para dar solución a cualquier pequeño trámite. «La IA generativa transforma la interacción bancaria, y ya no es necesario esperar en fila, por teléfono o por la apertura de una oficina: los clientes pueden resolver sus dudas y realizar transacciones cuando lo necesiten. Los chatbots con IA pueden brindar respuestas y orientación como si se tratara de un agente real» añade Jaime Balañá, director técnico de NetApp para Iberoamérica. Otra cuestión bien diferente es que se pierda ese lado humano tan necesario a veces…

Un arma de doble filo ante el fraude

¿Y qué sucede con el temido fraude y los cada vez más onerosos negocios de los avezados ciberdelincuentes? Alberto Pascual lo tiene claro: la Inteligencia Artificial es, y será, esencial. «Con ella se puede, por ejemplo, determinar si la operación que supuestamente está realizando un usuario es real o se trata de una suplantación de identidad», afirma el director ejecutivo de Ingram Micro España. ¿Cómo? El sistema puede analizar el patrón habitual de consumo del cliente y detectar cambios muy sutiles que inviten a pensar que ese movimiento en particular no lo está realizando él. De esta forma podría solicitar una comprobación adicional para confirmarlo.

Eso sí, este experto también advierte de un peligro que pasa desapercibido pero que no deja de ser un aviso a navegantes, sobre todo a aquellos que confían ciegamente en el potencial de la IA. «La inteligencia artificial ayuda a prevenir fraudes financieros y bancarios, pero también contribuye a mejorar y hacer más eficientes esos fraudes, así que es un arma de doble filo. Los ciberdelincuentes usan y van a seguir usando, cada vez más, la IA para mejorar sus estafas, así que las entidades van a tener que integrar obligatoriamente esta Inteligencia Artificial en sus sistemas de protección», finaliza Alberto Pascual.